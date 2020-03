Netflix renueva "Ragnarok" para una segunda temporada

CulturaOcio - Europa Press

La serie, inspirada en la historia de Thor, volverá oficialmente con una nueva entrega, aunque no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.

Semanas después del estreno de la primera temporada de Ragnarok, Netflix ha anunciado que su nueva serie inspirada en la historia de Thor tendrá una segunda temporada.

Ragnarok, basada en la mitología nórdica, volverá oficialmente con una nueva entrega, aunque no se ha anunciado una fecha oficial de estreno. La cuenta See What's Next en Twitter confirmó la noticia junto a un nuevo cartel de la ficción.

La serie está ambientada en la ficticia ciudad noruega de Edda y gira en torno a sus ciudadanos, que no son quienes dicen ser. "Con ellos, experimentamos un mundo drásticamente cambiante: los polos que se derriten, los inviernos son cálidos, hay aguaceros violentos. Algunos podrían decir que nos dirigimos a otro Ragnarok. A menos que alguien intervenga a tiempo", reza la sinopsis oficial.

Creada por Adam Price, la ficción está protagonizada por David Stakston como Magne, Jonas Strand Gravli como Laurits, Herman Tommeraas como Fjor, Theresa Frostad Eggesbo como Saxa, Emma Bones como Gry, Henriette Steenstrup como Turid y Synnove Macody Lund como Ran.

Ragnarok no tiene conexión con el Universo Cinematográfico Marvel pero los fans de la mitología nórdica podrán disfrutar próximamente de las propuestas de la Casa de las Ideas. Se espera que Loki llegue a Disney+ en 2021, mientras que el 5 de noviembre de ese mismo año es la fecha elegida para el lanzamiento de Thor: Love and Thunder. Por su parte, todo apunta a que Ragnarok volverá a Netflix a principios de 2021.