Nicole Ari Parker, la cara nueva de “Chicago P.D.”

La actriz estadounidense interpreta a la superintendente adjunta Samantha Miller en la serie policial que forma parte de la trilogía integrada por “Chicago Med”, “Chicago Fire” y “Chicago P.D.”.

En la serie “Chicago P.D.” usted interpreta a Samantha Miller, ¿cómo podría describir a este personaje?

Ella es Samantha Miller, la superintendente adjunta y, para las personas que no saben, se inició como policía y con los años ha llegado a ser más sofisticada, más entrenada. Fue a Quántico hasta lograr su ascenso. La puedo describir como “La Patrona”, pero como ella era como las personas a las que tiene a su cargo, entonces tiene compasión por la fuerza policial, es una situación difícil, porque Hank Voight es “el patrón” y Samantha Miller es la jefe nueva.

¿Cómo ha sido la preparación para el personaje tanto en la parte física como psicológica?

Bueno, tengo que ser oficial, tengo pistolas, mi placa, los protocolos y es como entrar en un espacio peligroso con toda la vida de un policía y, por el otro lado, Nicole es un poco suavecita, es muy mamá, pero Samantha Miller es muy fuerte, muy poderosa, porque siempre se ha movido dentro de un equipo de hombres. Ella es la mujer entre hombres, entonces debe tener mucha fuerza, así que tuve que realmente trabajar para hacerles justicia a esas mujeres de la policía.

Su personaje es nuevo en la serie, ¿cómo se integró a “Chicago P.D.”?

Bueno, este es un buen grupo de actores y ya estamos en la temporada 8, entonces son una familia y yo soy el nuevo personaje, pero también soy una nueva invitada en esta casa. Todos me dieron la bienvenida y me acogieron con los brazos abiertos, así que ha sido un tiempo grandioso.

¿Nicole Ari Parker soñaba con ser parte de una serie policial?

Sí, he visto el programa desde mucho antes de ser parte del elenco. Me encanta la serie, me encantan los escritores y siento una gran empatía con la familia NBC, siempre he disfrutado el programa, incluso cuando no estaba en él; entonces cuando Eriq La Salle me llamó y me preguntó que si quería ponerme en los zapatos de Samantha Miller dije sí inmediatamente.

¿Qué ha significado el personaje de Samantha Miller para usted como actriz?

Creo que significa más para mí en la parte personal, que necesariamente un aporte en cuanto a mi desarrollo artístico. Esta temporada es sobre lo que está pasando en el mundo y en Estados Unidos, entre la gente, la comunidad y la policía, entonces me siento bendecida de contar la historia de cómo deben realizarse las reformas y los cambios. En Chicago P.D. queremos mostrar que las cosas deben cambiar por dentro y por fuera, y no va a ser perfecto, solo soy un personaje en una temporada, pero el programa está tratando de examinar cómo lo podemos hacer mejor como sociedad.

¿Qué tanto tiene el personaje de Samantha Miller de Nicole Ari Parker y viceversa?

Samantha es muy seria siempre. Le gustan sus vestidos azules, no mucho maquillaje, nada de diamantes, porque debe portar su pistola, y siempre está en servicio, así que todo el tiempo está en actitud. Tal vez en eso nos parecemos un poco Samantha Miller y yo.

Además de participar en esta temporada 8 de “Chicago P.D.”, ¿cuáles son los proyectos de Nicole Ari Parker?

Siempre estoy trabajando en varias producciones de manera simultánea. Mi esposo y yo probablemente produciremos algunos proyectos; me gusta interpretar diferentes personajes todo el tiempo. Sin embargo, ahora Sam (Samantha Miller) es donde quiero estar, es mi prioridad y estoy feliz de estar aquí.