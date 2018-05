¿No vio "13 Reasons Why"? Este es el resumen de la primera temporada

Redacción medios

El próximo 18 de mayo Netflix estrena la segunda entrega de "13 Reasons Why", que en 13 capítulos sigue el suicidio de la adolescente Hannah Baker. (Leer Exigen a Netflix que no emita otra temporada de "13 Reasons Why").

Basada en una novela de Jay Asher publicada hace 10 años y producida por la actriz y cantante Selena Gómez, "13 Reasons Why" fue una de las series más populares del año pasado, pero también una de las más polémicas porque educadores y expertos en salud mental en Estados Unidos creen que puede generar un "efecto contagio" en jóvenes que han fantaseado con el suicidio.

Este viernes se lanza la segunda temporada y si usted no vio la primera, Netflix hizo un resumen en un clip que dura poco más de dos minutos. (Galería "13 Reasons Why": primeras imágenes de la segunda temporada).



La nueva entrega de "13 Reasons Why" retoma la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah Baker y el complicado proceso de recuperación de los personajes. La escuela Liberty High se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah Baker no salga a la luz. (Escuchar "Back to you", la canción de Selena Gomez para el regreso de "13 reasons why").

Sin embargo, una serie de fotografías hechas con polaroids, que centrarán el misterio de la nueva tanda de capítulos, ayudarán a Clay y a sus compañeros a destapar un oscuro secreto y conspirar para esconderlo.

Se espera que esta temporada responda las grandes preguntas que quedaron sin resolver al final de la primera: ¿Cómo manejará Jessica las consecuencias de su ataque? ¿Se enfrentará Bryce a la justicia? ¿Cómo superará Clay la muerte de Hannah? ¿Qué pasó con Alex? ¿Cómo saldrá adelante Tyler y qué decisiones tomará para manejar su aislamiento social?

La serie está protagonizada por Dylan Minnette como Clay Jensen, Katherine Langford como Hannah Baker, Kate Walsh como la Sra Baker, Derek Luke como Sr Porter, Brandon Flynn como Justin Foley, Justin Prentice como Bryce Walker, Alisha Boe como Jessica Davis, Christian Navarro como Tony Padilla, Miles Heizer como Alex Standall, Devin Druid como Tyler, Annie Winters como Chloe y Tommy Dorfman como Ryan Shaver, Brian D'Arcy James como Sr. Baker, Anne Winters como Chloe, Sosie Bacon como Skye, Steven Weber como Principle Bowen y Samantha Logan interpretará a Nina.