La plataforma digital estrena también “Ratched”, la precuela de “Atrapado sin salida” y el documental “El papa Francisco: Un hombre de palabra” de Wim Wenders.

Netflix renueva su parrilla en septiembre de 2020 con el estreno de “Jurassic World: Campamento Cretácico”, una producción en la que seis adolescentes tiene que sobrevivir en un campamento en el otro lado de la Isla Nublar.

Además, se estrena también el documental “El papa Francisco: Un hombre de palabra” en el que Wim Wenders registra la mirada del pontífice en una época extremadamente dividida, así como las películas “Lady Bird” y “Parásitos”.

Series

“Ratched”, 18 de septiembre Esta precuela dramática de Atrapado sin salida narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

“Lejos”, 4 de septiembre Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

“Las crónicas del taco, volumen 2”, 15 de septiembre Los tacos más populares tienen una larga y rica historia, aunque poco conocida... hasta ahora. Que empiece la aventura del saber con sabor.

“Símbolos”, temporada 2, 16 de septiembre Mientras Trela lucha contra sus propios demonios, Ada toma las riendas en la comisaría. Al mismo tiempo, una extraña y misteriosa cara llega a la ciudad.

“Criminal: Reino Unido”, temporada 2, 16 de septiembre La policía de Londres investiga contrarreloj tres casos monstruosos en la sala de interrogatorios. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras.

“Sneakerheads”, 25 de septiembre Esta serie con guion recorre a paso firme el mundo de los coleccionistas, revendedores y especialistas en restauración de zapatillas.

“The Gift”, temporada 2, 10 de septiembre En las garras de un mundo diferente, Atiye corre contra el tiempo para cumplir su destino, mientras que la misteriosa organización detrás de Serdar amenaza su futuro.

“Baby”, temporada 3, 16 de septiembre Chiara y Ludovica forman una amistad inesperada en medio de su lucha por hallar un lugar en el mundo y experimentar el amor en una escuela de un barrio exclusivo de Roma.

“Anatomía según Grey”, temporada 16, primero de septiembre Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

“100 días para enamorarnos”, temporada 1, 17 de septiembre Connie se harta de su esposo Plutarco y decide tomarse un descanso de cien días para ver si la ausencia vuelve a acercarlos. ¿Mantendrán 20 años de matrimonio?

Películas

“El diablo a todas horas”, 16 de septiembre Desesperado por salvar a su agonizante esposa, un hombre recurre a la oración... y a medidas más extremas. Un drama gótico protagonizado por Tom Holland y Bill Skarsgård.

“Enola Holmes”, 23 de septiembre Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas para hallar a su madre y desentrañar una peligrosa conspiración.

“Corazón loco”, 9 de septiembre Fernando es un hombre de familias... Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

“Se busca papá”, 11 de septiembre Su mamá le prohibió inscribirse en una carrera de BMX, y esta pequeña cazadora de adrenalina no tiene mejor idea que contratar a un actor para el rol de su papá.

“El practicante”, 16 de septiembre Después de quedar paralizado debido a un accidente, Ángel decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba.

“Freaks: Eres de los nuestros”, 2 de septiembre Una madre trabajadora con poderes sobrenaturales reprimidos durante años se une a dos personas como ella para hacer del mundo un lugar mejor.

“Pienso en el final”, 4 de septiembre Las apariencias engañan a esta mujer acechada por la duda que se une a su flamante novio en un viaje a la remota granja de sus padres.

“Amor garantizado”, 3 de septiembre Una abogada muy atareada (Rachael Leigh Cook) ayuda a un seductor cliente (Damon Wayans Jr.) a demandar a un sitio de citas que les garantiza el amor a sus usuarios.

“Guapis”, 9 de septiembre Amy tiene once y quiere unirse a un grupo de chicas de su edad que bailan en competencias, así que empieza a desafiar a su familia conservadora.

“Parásitos”, primero de septiembre Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

“The Post: Los oscuros secretos del Pentágono”, 8 de septiembre The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada.

“Lady Bird”, 22 de septiembre Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

“Annabelle 2: La creación”, 7 de septiembre Años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a varios huérfanos, quienes pronto empiezan a temerle a una de sus creaciones.

“Gracias por tu servicio”, 15 de septiembre Cuando tres veteranos de la guerra de Irak regresan a Kansas, su lucha por readaptarse a la sociedad revela la dura realidad de la vida después del campo de batalla.

“Django sin cadenas”, primero de septiembre Acompañado por un cazarrecompensas alemán, un esclavo liberado, Django viaja a través de Estados Unidos para liberar a su esposa del sádico propietario de una plantación.

“Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados”, 4 de septiembre Una enfermedad desconocida lo mata en silencio, pero no está solo. Contrabandear medicamentos puede ser la única oportunidad, a menos de que alguien los escuche.

“Cincuenta sombras liberadas”, 8 de septiembre Los recién casados Anastasia y Christian apenas comienzan a disfrutar su dicha posnupcial, pero una sombría figura del pasado amenaza con destruir su final feliz.

“Verdad o reto: versión extendida”, 24 de septiembre En esta versión más intensa del thriller de Blumhouse, un grupo de amigos universitarios juegan una versión mortal de verdad o reto.

“Cada día”, 30 de septiembre

En esta película basada en una exitosa novela, una adolescente se enamora de un misterioso espíritu que cada día se despierta en un cuerpo distinto.

“Los dueños de la calle”, primero de septiembre Un joven de un barrio peligroso de Los Ángeles lucha por complacer a su padre y abrirse camino en una comunidad donde las drogas, la violencia y el racismo abundan.

Documentales y especiales

“El dilema de las redes sociales”, 9 de septiembre

Expertos y defensores de la tecnología alertan sobre la forma en que algunas de sus propias creaciones promueven la adicción y desestabilizan las democracias.

“La Línea: La sombra del narco”, 9 de septiembre

En La Línea, la ciudad costera española que se ha convertido en el centro del narcotráfico europeo, las autoridades locales están decididas a marcar la diferencia.

“The Chef Show”, temporada 2, 24 de septiembre

Jon Favreau y Roy Choi meten las manos en la masa y se reúnen con grandes chefs y amigos del espectáculo para charlar de todo un poco y preparar manjares.

“Challenger: El vuelo final” 16 de septiembre

El transbordador Challenger despegó y aterrizó nueve veces antes de desintegrarse en pleno vuelo en enero de 1986 y provocar la muerte de toda su tripulación.

“GIMS”, sin fecha definida

Documental íntimo que te lleva tras bastidores con el superastro del rap Gims el año previo a su emblemático concierto de 2019 en el Estadio de Francia.

“Chef’s Table: BBQ”, 2 de septiembre

La serie gastronómica nominada al Emmy se deja llevar hacia el arte de la barbacoa, con talentosísimos chefs invitados de EE. UU., Australia y México.

“Detlev Rohwedder: Un crimen perfecto”, 25 de septiembre

En 1991, Detlev Rohwedder, un político alemán, apareció asesinado. A pesar de las pistas recolectadas en la escena del crimen, nunca se identificó al asesino.

“El caso Watts: El padre homicida”, 30 de septiembre

Descubre la historia real de Chris Watts y el asesinato de su esposa y dos hijas a través de las imágenes que desembocaron en su captura.

“El papa Francisco: Un hombre de palabra”, 21 de septiembre

El documentalista Wim Wenders viaja por el mundo con el papa Francisco, registrando la controvertida mirada humanista del pontífice en una época extremadamente dividida.

Niños y familia

“Jurassic World: Campamento Cretácico”, 18 de septiembre

Un campamento en el otro lado de la Isla Nublar ya era suficiente aventura sin los dinosaurios sueltos. Ahora, estos seis adolescentes tienen que unirse para sobrevivir.

“Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!”, primero de septiembre

Bebé-Corp te invita a hallar a tu líder interior en este especial interactivo en el que tú tomas las decisiones y ejecutas las misiones como parte de un test vocacional.

“Mascotas unidas”, 11 de septiembre

Un grupo de mascotas mimadas debe trabajar en equipo para salvar sus hogares (¿y el mundo?) luego de que las máquinas que dirigen su ciudad enloquecen y toman el control.

“Chico Bon Bon: Un mono con herramientas”, 22 de septiembre

El mono Chico Bon Bon y sus Reparadores están de vuelta con una nueva temporada para resolver toda clase de problemas.

“Mighty Express: Aventuras sobre rieles”, 22 de septiembre

En un alegre mundo donde las vías marcan el camino, un equipo de locomotoras y sus amiguitos se ponen en marcha ¡y entregan sus cargas cueste lo que cueste!

“Julie and the Phantoms”, 10 de septiembre

Una adolescente encuentra en un trío de fantasmas ochenteros la confianza que necesita para brillar en la música y acercarse al chico que le gusta.

“StarBeam”, temporada 2, 8 de septiembre

El egoísta capitán Barbapez, la enojada Marla Malhumor... Nuestra superheroína StarBeam continúa su misión de detener a estos y otros villanos para salvar el día.

“La gran aventura Lego”, 12 de septiembre

Tras ser confundido con un LEGO Master Builder, el pequeño Emmet se ve involucrado en una misión urgente para acabar con los malvados planes del presidente Negocios.

“Emoji: La película”, primero de septiembre

En Textópolis, donde se supone que los emojis solo muestren una emoción, las diversas expresiones de Gene se convierten en un problema. Su solución: volverse “normal”.

“Las aventuras de Rocky y Bullwinkle”, primero de septiembre

Cuando Boris, Natasha y Amadísimo Líder se apoderan de las transmisoras para hipnotizar espectadores, el FBI intenta detenerlos con la ayuda de Rocky y Bullwinkle.

Anime

“Memorias de Idhún”, 10 de septiembre

Un Nigromante ha tomado el mágico mundo de Idhún. Por suerte, dos jóvenes terrícolas están dispuestos a luchar para proteger a los idhunitas refugiados en la Tierra.

“Dragon’s Dogma”, 17 de septiembre

Ethan, que resucitó como un Arisen, va a la caza del dragón que le arrebató lo que más amaba, pero cada demonio al que enfrenta le va quitando, poco a poco, su humanidad.

“The Promised Neverland”, temporada 1, primero de septiembre

Tres talentosos niños descubren que su recóndito orfanato no es el paraíso que creían e idean un peligroso plan de escape para salvar a todos sus amigos.

“Beyblade Burst Turbo”, temporada 1, primero de septiembre

En busca de títulos y torneos, este competidor novato debe aprovechar su potencial en distintas competencias.