Amazon Studios anunció 20 miembros adicionales del elenco que se unen a la serie Amazon Original basada en las icónicas novelas “The Lord of the Rings” de J.R.R. Tolkien.

Amazon Studios anunció 20 miembros adicionales del elenco que se unen a la serie Amazon Original basada en las icónicas novelas “The Lord of the Rings” de J.R.R. Tolkien. Los miembros del elenco recientemente revelados se unirán al reparto y equipo global previamente anunciado, que se encuentran filmando actualmente en Nueva Zelanda.

Los nuevos miembros del elenco incluyen a Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Ben Walker, Sara Zwangobani, Blackburn, Chapman, Crum, Cunliffe, Tait, Tarrant y Wadham; todos provenientes de Nueva Zelanda. (Le recomendamos: Amazon Prime Video anuncia sus novedades para diciembre de 2020).

Los actores estarán junto al resto del elenco internacional procedente de Australia, Sri Lanka, Reino Unido y Estados Unidos.

Los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay dijeron: “El mundo que J.R.R. Tolkien creó es épico, diverso y lleno de corazón. Estos extraordinarios y talentosos artistas provenientes de todo el mundo representan la culminación de una búsqueda de muchos años para encontrar artistas brillantes y únicos para darle vida a ese mundo nuevamente. El elenco internacional de la serie The Lord of the Rings de Amazon es más que solo un ensamble, es una familia. Estamos emocionados de darle a cada uno la bienvenida a la Tierra Media”.

El cineasta J.A. Bayona dirigirá los primeros dos episodios y será productor ejecutivo junto con su socia creativa, Belén Atienza; con los productores ejecutivos Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble y Sharon Tal Yguado.

Los nuevos miembros del elenco se unen a Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman.

Situada en la Tierra Media, la adaptación de televisión explorará nuevas tramas precedentes a “The Fellowship of the Ring” de J.R.R. Tolkien. Una obra literaria de renombre mundial y ganadora del premio International Fantasy y el premio Prometheus Hall of Fame, “The Lord of the Rings” fue nombrado el libro favorito del milenio de los clientes de Amazon en 1999, la novela británica más querida de todos los tiempos en The Big Read de la BBC en 2003.

“The Lord of the Rings” se ha traducido a más de 40 idiomas y ha vendido más de 150 millones de copias. Sus adaptaciones cinematográficas de New Line Cinema y el director Peter Jackson, obtuvieron un ingreso bruto combinado de casi $6 mil millones de dólares en todo el mundo y 17 Premios Oscar, incluyendo Mejor Película. (Le puede interesar: Netflix en diciembre de 2020: estas son las novedades).