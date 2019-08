"The OA", otra serie que cancela Netflix

La primera temporada de "The OA" llegó a Netflix como su gran apuesta por la ciencia ficción, aunque no fue respaldada del mismo modo por la audiencia que por la crítica, que aplaudió la calidad de la serie.

El gigante de contenidos por internet Netflix anunció la cancelación de la serie "The OA", su apuesta por la ciencia ficción que contaba con la actriz española Paz Vega en su reparto y con el actor Brad Pitt entre sus productores ejecutivos.

En un comunicado, la plataforma informó del fin de la serie ideada por Brit Marling y Zal Batmanglij, estrenada a finales de 2016 y que casi tres años después ha emitido 16 episodios en dos temporadas.

"Estamos increíblemente orgullosos de los 16 capítulos fascinantes de "The OA", además de agradecidos a Brit y Zal por compartir su audaz visión y hacerla realidad a través de su increíble arte", dijo el vicepresidente de contenidos originales de Netflix, Cindy Holland, en el anuncio. (Le recomendamos: Netflix reporta una inesperada pérdida de clientes).

Este anuncio de cancelación de una serie original de Netflix llega al tiempo que las de otras producciones cuyos equipos han recibido la mala noticia este verano, como "Gypsy", "Tuca and Bertie", y "One Day at a Time".

En su primera temporada, la trama arrancó con la propia Marling (también creadora de la serie) interpretando a una joven llamada Prairie Johnson que reaparece después de haber estado desaparecida durante siete años.

Prairie desde el comienzo de la serie se hacía llamar «OA» y había recuperado la visión, a pesar de que era ciega desde tiempo antes de su desaparición.

Tras la primera temporada de "The OA", la propia Paz Vega afirmó en una entrevista que la producción llevaba el secretismo hasta el extremo de que ni ella ni otros actores protagonistas sabían si iban a participar en la segunda temporada.

"No sabemos nada porque de eso se trata, parte del éxito de la serie ha sido cómo se ha mantenido todo en secreto y hay que mantenerlo. Yo ni siquiera sé si voy a participar, pero sé que Brit Marling y Zal Batmanglij (los autores) están escribiendo", explicó Vega.