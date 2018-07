"Orange is the New Black": primer tráiler de sexta temporada

Redacción medios

Imagen de la sexta temporada de "Orange is the New Black".

Imagen de la sexta temporada de "Orange is the New Black". Cortesía

El primer tráiler de la sexta temporada de "Orange is the New Black" fue presentado por Netflix. Esta vez, las mujeres de Litchfield podrán a prueba, una vez más, su voluntad de hierro y su lealtad, pues no tienen mucho que perder. ¿Se enfrentarán o mantendrán sus lazos intactos en la nueva prisión? (Le puede interesar: Ante estreno de "House of Cards", Robin Wright se aleja del caso Kevin Spacey).

La serie que se estrena mundialmente el próximo 27 de julio, continúa la historia con la que terminó la quinta entrega, cuando las reclusas de Litchfield decidieron rebelarse, exigir justicia y alegar por las condiciones y abusos a las que eran sometidas en prisión.

Tras la revolución, las protagonistas de la serie dejan atrás Litchfield, pero son reubicadas en nuevos centros penitenciarios, en donde deben volver a entablar amistades y... enemigos.

"Orange is the new black" es una comedia dramática ambientada en una cárcel de mujeres creada y producida por Jenji Kohan. La serie está basada en la autobiografía del mismo nombre escrita por Piper Kerman: una mujer culpable de transportar dinero proveniente del narcotráfico, y sus compañeras de la cárcel Litchfield.

La serie trata temas como lesbianismo, racismo, injusticias del sistema penitenciario, represión sexual y corrupción policial. Es protagonizada por Taylor Schilling, Lauren Prepon, Uzo Aduba y Laverne Cox, ícono de la lucha de los transgénero que hizo historia por ser la primera transgénero en ser nominada al premio Emmy y en tener estatua de cera. En junio de 2014 estuvo en portada de la revista Time.