Owen Dennis: “Somos una generación que ve dibujos animados”

-Redacción Medios

Owen Dennis hizo solo una prueba de guion gráfico para Cartoon Network y de inmediato fue contratado como creativo. Comenzó en la exitosa serie Regular Show, para la que formó parte del equipo oficial durante cuatro temporadas.

Después de involucrarse en una realización cinematográfica, Dennis creó Infinity Train, una aventura misteriosa sobre una niña precoz llamada Tulip, quien tiene que ir contra viento y marea para encontrar el camino de regreso a casa.

Conversamos con el creador y guionista Owen Dennis sobre la serie animada Infinity Train, que estrenó su segunda temporada.

Usted creó “Infinity Train” durante un viaje desde China hasta Estados Unidos. ¿Cómo es esa historia?

Así es. Infinity Train nació en mi cabeza en 2010. Lo cree después de un viaje en avión. Estaba dormido y, cuando me levanté en medio del vuelo, miré a mí alrededor y había un montón de personas mirando las pantallas de televisión en la oscuridad. Pensé que era bastante siniestro. La idea comenzó a partir de ahí.

¿Y por qué en la serie animada es un tren y no un avión?

Me gustó la sensación de levantarme en una situación extraña, por eso para la historia decidí un tren porque un avión no era lo suficientemente grande y no había mucho que explorar en él. Con el tiempo la idea funcionó, tornándose en un show. Comencé el “pitching”, el proyecto le encantó a Cartoon Network, pues la serie animada cumplía con el ADN de la marca, logrando tener una gran respuesta positiva de los fans.

¿Cuál es el significado de los espejos en “Infinity Train”?

Si piensas en los espejos, todo es un reflejo de ti mismo. Así que cuando te miras al espejo lo que está pasando es que te estás viendo a ti mismo y entendiendo quién eres. Hay cosas un poco complicadas cuando piensas que, incluso cuando miras al espejo, lo que has visto en realidad es todo tu ser, porque la luz sale de tu cuerpo. Es, en realidad, el camino para llegar a ver lo que estás viendo. Puede ser algo dramático lo que veas por dentro, pero esto no es una metáfora específica, constantemente estoy pensando en estas cosas, en las ideas de cómo funcionan los espejos y qué está sucediendo con ellos.

¿Por qué los personajes resuelven sus problemas en un tren infinito que va por un desierto?

En esta ocasión prefiero dejarlo a la libertad de cada uno, que la interpretación sea propia. Me gusta tener personajes y un show de misterio en el que la gente pueda discutirlo y ellos saquen sus propias conclusiones. Claro que hay una razón de por qué el tren y el desierto), usualmente la hay, pero me gusta cuando las personas tienen que pensarlo y sacar una respuesta en vez de decirles: vean, esta es, porque eso sería aburrido.

Como animador y guionista, ¿qué retos representó para crear esta serie?

Nunca había hecho un programa de televisión, así que esto fue nuevo, decirle a la gente lo que estoy buscando, lo que quiero que suceda y que la serie animada funcione. Considero que, probablemente, ese ha sido el mayor aprendizaje, entender cómo explicarles a otras personas el show. Esa fue la parte difícil de este proceso.

¿Por qué es importante visibilizar el papel que cumple Lake, el exreflejo de Tulip, en la animación?

Es una buena idea incluir personajes en la serie que no suelen ser los típicos que uno se encuentra en los programas de televisión todo el tiempo. Desde ella he querido abordar temas que otras series infantiles no hacen, como la identidad, amistad y presión social, y mediante su personaje he logrado reflejar un contenido emocional altísimo (misterio, el drama familiar o hasta simplemente comedia pura).

¿Qué emociones quiere que la audiencia experimente con “Infinity Train: Book 2”?

No espero que las personas experimenten una emoción específica, simplemente me gusta que el público se sienta satisfecho. Ya sea que un capítulo esté lleno de felicidad o incluso tristeza, cualquiera que sea la emoción transmitida por el show, lo que quiero es que sea una emoción merecedora, siendo importante que las personas entiendan lo sucedido y la importancia de por qué pasó.

¿Le sorprendió que la serie sea vista por público adulto?

Los escritores del show somos adultos, y creo que El tren infinito ha sido bien recibido por el público adulto, porque no he cambiado el lenguaje a uno más infantil, sino que se mantiene, de pronto por eso se sienten identificados con la serie. Si bien fue pensada e ideada para niños/jóvenes, la verdad no me sorprende que los adultos la estén consumiendo, porque somos una generación que ve dibujos animados.

¿Cuál será el futuro de “Infinity Train”? ¿Hacia dónde va la serie animada?

Aunque he tenido la posibilidad de jugar con el guion de manera infinita, y me han permitido crear sin ninguna restricción, no lo sé, por el momento sé que tenemos las dos primeras temporadas y eso es todo lo que existe. No sé qué pasará después de eso.