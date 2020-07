“P-Valley”, la revolución televisada sobre identidad y raza

Entrevista con Brandee Evans, quien encarna a Mercedes, una entrenadora que les enseña a las bailarinas de striptease que son más que sus cuerpos.

“P-Valley” cuenta la historia de un ‘pequeño club de striptease’ y los grandes personajes que entran por sus puertas: los esperanzados, los perdidos, los quebrantados, los luchadores, los bellos y los condenados.

La música trap se encuentra con el cine negro en esta serie lírica y atmosférica basada en la obra “Pussy Valley” de Katori Hall (quien en la versión televisiva ejerce como showrunner y productora ejecutiva) que se atreve a preguntar qué sucede cuando una persona de un pueblo pequeño sueña más allá de los límites de Piggly Wiggly y la casa de empeños.

El personaje principal de la historia es Mercedes “La Gángster” (Brandee Evans), una mujer ambiciosa que, después de un largo reinado en Pynk, está lista para colgar sus tacones y convertirse en entrenadora juvenil de equipos de baile en una carrera viable.

Sin embargo, el estigma sobre su pasado no permite que sus planes se ejecuten tan rápido pero, cuando obstáculos imprevistos amenazan con descarrilar su retiro, se ve obligada a lidiar con su propio miedo al fracaso, una madre manipuladora y un nuevo competidor por su trono en Pynk.

Entrevista con Brandee Evans, protagonista de “P-Valley”.

¿Cómo describe su personaje?

Me gustaría decir que Mercedes es esa típica “Gangster”. Ella es compleja, una jefe bastante compleja. Es esa amiga que desearías tener, pero también es esa competidora a la que nunca quieres enfrentarte, así que esa es Mercedes.

¿Fue divertido para interpretar este papel?

Me encanta interpretar a Mercedes. Ella me ha enseñado mucho, es la persona que a veces quisiera ser y no tengo el coraje de ser, así que me ha enseñado a encontrar ese coraje en mi vida personal.

La serie se desarrolla en un lugar muy específico, pero ¿cuáles son los temas que sonarán para el público internacional?

Creo que los temas a resaltar para toda la audiencia es aprender a no juzgar por las apariencias. Hay muchas cosas sucediendo en este mundo, en este momento en el que nos hemos estado juzgando entre nosotros. Hemos tenido estas ideas preconcebidas entre nosotros solo por la forma en que nos vemos, los tipos de cuerpo, todo tipo de cosas, y yo pienso que “P-Valley” ayudará a las personas a mirar más allá de los cuerpos, de lo físico, mirar más allá de la piel y realmente mirar el corazón de estas personas.

¿Qué verá la audiencia?

En The Pynk verás en P-Valley que estamos hablando de raza, estamos hablando de color, incluso en nuestra propia comunidad. Seamos realistas: hay una conversación que ha estado ocurriendo cuando tienes a las chicas de piel más clara, la chica negra de piel más clara frente a la chica afro de piel más oscura o la chica nueva versus la antigua, que se une a un nuevo grupo. A veces se convierte en un problema, por lo que es como "OK, bueno, ella es de piel clara para que pueda salirse con la suya" o "ella es de piel oscura, por lo que es más difícil". Y seamos honestos: eso está sucediendo en este mundo, en este momento y esas son conversaciones que se están teniendo actualmente, por lo que se está protestando. Entonces, como le gusta decir a Nicco Annan, quien interpreta al tío Clifford, la revolución será televisada a través de P-Valley.

¿Por qué decidió aceptar participar en esta producción?

Dije que sí a este proyecto porque era auténtico. No era solo obtener un papel como cualquier trabajo. Realmente estaba contando una historia y no quiero hacer nada en este momento de mi vida que no me importe, que no me haga crecer, no alimente mi alma y este proyecto sí me ayuda. Soy capaz de enseñar algo a través de mi personaje. Mercedes va a enseñarle al mundo que estas mujeres son más que sus cuerpos, que tienen metas y aspiraciones, así que esto es lo que me hizo aceptar el papel y ser parte de la producción. Tenía que hacerlo.

Como persona afrodescendiente, ¿qué tan importante es para usted representar y ser representada?

Es sorprendente ser una persona de color, estar representada y verse a sí misma. Así que muchas veces en la pantalla no nos vemos en estos puestos y estoy agradecido de pensar en nuestras directoras: tener directoras afro. Tasha Smith fue mi entrenadora de actuación, por lo que ser capaz de dirigirme en el episodio seis es increíble, tener un showrunner afro, tener un DP afro, es increíble. Nunca había visto tanto poder por parte de las personas afrodescendientes, es increíble. Creo que algunas personas dirían: "¿El showrunner era negro? Oh wow, se ve muy bien ". En general creo que estamos acá porque tenemos talento y se lo estamos mostrando a la audiencia.

¿Se parece a Mercedes de alguna forma?

Sí que me parezco, y de muchas formas. Mercedes es la hija de un predicador, yo también. Mercedes es una entrenadora de baile, yo también. Mercedes creció en el sur, yo también. La relación con su madre era terrible, mi relación con mi madre cuando era niña se parece un poco. Ahora somos geniales, pero conozco esa sensación de querer esa aprobación de su madre. También quiero eso de mi madre, incluso hasta el día de hoy. Siento que muchas mujeres quieren eso, así que en ese caso esa es Brandee y esa es Mercedes. También nos parecemos en ser de esas personas que se rebuscan la vida. Vive unos 55 millones de empleos, arrastré mis maletas por todas partes, estaba sin hogar la primera vez que me mudé a Los Ángeles. Entre una audición y la otra, buscando trabajo para ganarme la vida.

¿Hay cualidades que tiene Mercedes que le gustaría tener?

Hay algo en ella que me encanta. Mercedes tiene la capacidad de no importarle lo que piensan los demás de ella, o al menos a simple vista. Ella hace lo que quiere, sin el consentimiento de nadie. Ahora, ella podría derrumbarse como Brandee detrás de las puertas, pero de todos modos es lo suficientemente fuerte como para perseguirlo. Aprendí de Mercedes que debes hacerlo, aunque tengas miedo, hazlo.

Al investigar para su papel y para la serie, ¿hay algo interesante que aprendió sobre el mundo de los clubes de striptease?

Sí, aprendí mucho. En primer lugar, no sabía cómo era el tema de su ganancia. Ellos deben dar a los meseros un porcentaje de lo que ganan. Antes creía que era un trabajo fácil y ganaban tanto dinero, pero no es así realmente. Algo más que siento es que las strippers tienen algo de actrices, como nosotras. Nosotras estamos seduciendo, estamos actuando, sea cual sea el papel que sea. Si nuestro trabajo es hacerte llorar, intimidarte, hacerte sentir como 'Ooh', lo que sea que estés sintiendo, te lo damos, pero después de '¡Acción!', Después de '¡Cortar!', Se acabó. Así se sienten ellas cuando abandonan su trabajo y van a casa.

¿Qué cree que hace de “P-Valley” un programa único?

Este espectáculo es único porque es una verdadera mirada a lo que ha sucedido y que está sucediendo en estos clubes con estas mujeres. Es autentico. Creo que estas mujeres que realmente hacen esto por una profesión, se verán en la pantalla y se verán a sí mismas. Creo que eso fue muy importante para Katori y fue importante para nosotros. Queríamos que pudieran verse a sí mismos. Como, lo peor de todo es ver algo, alguien jugando un papel que tú haces en la vida real y piensas: ‘Chica, eso no es todo. No lo entendiste. No lo entendiste bien “. Y lo hicimos bien.

¿Por qué la gente debería ver “P-Valley”?

Creo que esto es importante para todos en el mundo porque es un momento en todas nuestras comunidades donde es un momento para sentarse a reflexionar y crecer, conocer otras culturas, ir más allá de estas percepciones que tenemos, estas ideas preconcebidas que tenemos sobre las personas. Y este programa te hará detenerte y mirarte mucho a ti mismo y a los demás, por lo que será un gran tema de conversación. No solo está sucediendo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hay racismo en todo el mundo, hay discriminación en todo el mundo.

¿Cree que un espectáculo con esta honestidad y valor podría haberse hecho antes?

No creo que este espectáculo hubiera funcionado en una era diferente. Creo que Dios hace todo por una razón y ahora es el momento perfecto para ello. Quiero decir, mira el mundo ahora mismo. Más personas están hablando, más personas están luchando por personas que no sean ellas mismas, por lo que este programa también se trata de eso. Y creo que este es el momento perfecto para que salga porque es en un momento en el que todos intentan tomarse de la mano y decir 'Vamos, somos uno, intentemos resolverlo y unirnos' . Creo que la gente habría sido más crítica en el pasado porque muchas cosas no se habían puesto en primer plano. Se habló de ellas en las mesas de la cocina, pero no en público. En este momento el mundo está hablando afuera, no solo en la mesa de la cocina.

¿Qué la hace sentir orgullosa de la serie?

Estoy muy orgulloso de la autenticidad que existe en todos los ámbitos en este programa, en cada personaje del tío Clifford, de Autumn Night, Miss Mississippi, Gidget. Todo es auténtico para el papel que están desempeñando y es increíble.