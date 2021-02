Paola Jara: “A veces olvido que soy jurado”

La artista, una de las piezas centrales del formato de Caracol Televisión “A otro nivel”, describe el aprendizaje al lado de su nuevo compañero, Noel Schajris, y dice que las mujeres están empoderadas en la música.

Se acaba de estrenar una nueva etapa del concurso “A otro nivel” y ahora tiene de compañero de jurado a Noel Schajris, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con él?

La experiencia ha sido maravillosa. A Noel (Schajris) todos lo conocemos artísticamente y sabemos de su calidad como músico y como intérprete, pero más allá de eso, como ser humano le tengo una admiración muy profunda, y que en este tiempo que hemos trabajado juntos se me metió en el corazón, como sin duda pasará con toda Colombia. Él es una persona real, un ser humano de grandes cualidades, es muy noble, pero al mismo tiempo muy sincero y sin filtros para hablar, pero en el buen sentido de la palabra. Además, es un gran conversador y he aprendido mucho de él.

El comentario general es que Noel Schajris siempre está folclórico y alegre, a pesar de que sus canciones son algo nostálgicas. ¿Cómo podría definir a este artista argentino?

Siempre está de muy buen humor. Se la pasa haciendo charlas y chistes a todo el mundo. Cuando uno menos piensa, está encima de la mesa haciendo alguna locura. Es un hombre muy ocurrente, y eso lo hace muy divertido. Durante las grabaciones, únicamente lo vi de mal genio una vez.

Fueron 126 participantes iniciales, ¿cómo se llevó a cabo la selección en “A otro nivel” para lograr un equilibrio musical?

Esa ha sido la parte más difícil de todo, porque disfrutamos de las fusiones y nos gusta ver que cada concursante brille a su estilo. La música te transporta, te lleva, y en muchas ocasiones me he dejado llevar por ese momento mágico que nos ofrecen los artistas sobre el escenario y se me olvida mi rol de jurado. A veces olvido que debo dar un consejo y estar pendiente de los errores. Es tan mágico lo que hace la música, que en un momento se me refundía mi papel. Al lugar en el que nos reuníamos para tomar las decisiones importantes, lo llamábamos “el cuartico del terror” y lo padecimos mucho.

¿Cuál es su reacción cuando uno de los concursantes desafina en alguna nota?

A mí me da una rabia y creo que a mis compañeros del jurado también. Frecuentemente pasa que un participante está cantando muy bien y se equivoca en una nota y para nosotros eso es terrible porque, como dice Greeicy, “cualquier cosa es un motivo”. Muchas veces sabemos del talento de cada uno, pero la voz es un instrumento que depende de muchas cosas, como la salud, el cuerpo, el estado de ánimo y los nervios, pero no podemos justificar algunas salidas en falso. Los concursantes nos han puesto a sufrir.

¿Ya hay proyectos de hacer alguna canción interpretada a dúo por Paola Jara y Noel Schajris?

Noel ya tiene un compromiso conmigo para hacer una canción juntos. Eso ya está hablado y los dos compartimos el amor por la música.

¿Se ha sentido reflejada en alguna de las historias de los participantes de “A otro nivel”?

Totalmente. Claro que me he sentido identificada con mucho, sobre todo en los sueños y en la manera en la que cada uno anhela desarrollar la música. Nos hemos encontrado con unas historias de vida que son sorprendentes. Creo que casi todos los músicos tenemos que pasar por una travesía complicada desde la familia, porque desde ahí nos ven raro cuando no hemos conseguido algún tipo de reconocimiento. Al comienzo todos tenemos ansiedad porque la gente conozca nuestro talento. Muchos de nuestros participantes son los soñadores o los vagos de la casa, eso nos pasa a muchos en este oficio, sin duda.

¿Cómo ha visto el desempeño de las mujeres y qué tal le va a su género, la música popular, en “A otro nivel”?

Estoy impresionada con todo. Además, estoy feliz porque la música popular tiene a unos representantes increíbles, y eso me proporciona mucha tranquilidad. Quiero decir que hay mucha música popular para rato. En cuanto a la participación femenina, el talento es muy grande y estamos las mujeres empoderadas. No se pueden perder este programa, porque es real y, de verdad, vale la pena apoyar todo el talento que tenemos en Colombia.

Hace poco lanzó la canción “No me preguntes”, que resultó siendo un éxito y del que le tocó grabar rápidamente un video durante sus vacaciones en Cartagena, ¿cómo fue eso?

Así es. Estoy feliz con este lanzamiento de No me preguntes, porque es una canción que me ha sorprendido mucho. Esta canción viene de un álbum que se llama En tus manos, y a veces en las redes sociales interactúo con mis seguidores, quienes siempre pidieron el video de ese tema. Estaba de vacaciones en Cartagena, pero me tomé el tiempo para grabar el video de No me preguntes. Hicimos algo sencillo, pero creo que le ha gustado mucho al público.