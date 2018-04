Periodistas brasileñas contra el acoso: "Soy reportera, soy mujer y merezco ser respetada"

Redacción deportes

Bruna Dealtry es una reportera brasileña del canal Esporte Interativo. En su cuenta de Facebook compartió un video en el que un hincha del equipo Vasco da Gama intentó besarla en la boca sin su consentimiento. Lo hizo en forma de protesta por lo ocurrido. Ese post, que se ha visto 1,5 millones de veces en dos semanas y se ha compartido en más de 11 mil oportunidades, es una muestra de lo que tienen que enfrentar las periodistas brasileñas al momento de hacer su trabajo, por esta razón dieron inicio a la campaña en redes sociales llamada #deixaelatrabalhar (Déjala trabajar).

Dealtry y más de cincuenta periodistas vinculadas al deporte, presentadoras, reporteras y productoras participaron en esta iniciativa, que generó una gran repercusión. El vídeo se transmitió el pasado domingo durante un partido en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. “Somos mujeres y profesionales”, “Necesitamos respeto”, “solo queremos trabajar en paz”, fueron algunas de las frases que pronunciaron en el corto de dos minutos en el que la mayoría de comunicadoras aparecen vestidas de negro.

En la grabación también se hace referencia a una agresión sufrida por Renata de Medeiros. La periodista que trabaja para Rádio Gaúcha fue insultada en un partido del Internacional de Porto Alegre. “Sal de aquí, puta”, le gritó un aficionado, mientras la empujaba. “Le pedí que lo repitiera ante la cámara y me agredió. Nunca pensé que tendría que pasar por algo así trabajando”, explicó en su cuenta de Twitter.

Deportistas como Zico y Gilberto Silva y Hortencia Marcari, estrella del Baloncesto de ese país, son algunos de los rostros conocidos que apoyaron al movimiento. Por su parte, equipos de fútbol como Flamengo, Botafogo, Chapecoense o Gremio, entre muchos otros, también lo respaldaron, junto con la Confederación Brasileña de Judo (CBJ) y la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Este video se une a lo que hicieron algunas periodistas deportivas en México, quienes crearon Versus, una plataforma para frenar el acoso en redes sociales, y a lo que también a lo que hizo el podcast estadounidense Just not sports (No solo deportes), que lanzó un video en el que hombres leían tuits ofensivos a periodistas deportivas. Un estudio del diario británico The Guardian, donde sus periodistas viven circunstancias parecidas a las relatadas, confirmaba en 2016 que en internet se critica más a las mujeres.

Mensaje de Bruna Dealtry que publicó en Facebook

Siempre fui una reportera que adora el festejo de una hinchada. No me importa ser bañada con cerveza, que un hincha me pise… siempre me dejo llevar por la emoción e intento sentir el momento para hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Siempre he estado orgullosa por tener una buena relación con todas las hinchadas y por ser tratada con mucho respeto. Pero hoy sentí una sensación de impotencia, que muchas mujeres sienten en los estadios, o incluso caminando por las calles. Un beso en la boca, sin mi permiso mientras yo ejercía mi profesión, que me dejó sin saber cómo actuar y sin entender cómo alguien puede sentirse en el derecho de actuar así.

Por supuesto, el chico no sabe cuánto me esforcé para estar allí. Lo que he estudiado y me he esforzado para tener el placer de poder contar historias increíbles y estar frente a las cámaras mostrando todo en directo. Facultad, cursos, muchos fines de semana perdidos, muchos partidos de fútbol analizados, estudio táctico, técnico, investigaciones, etc. Pero por el simple hecho de ser una mujer en medio de una afición, nada de eso tuvo valor para él. Se encontró en el derecho de hacer lo que hizo.

Hoy me siento aún más triste por lo que pasó conmigo y por lo que sucede diariamente con muchas mujeres, pero sigo adelante como lo hice en directo. Con la certeza que, con la cabeza erguida, vamos a conquistar el respeto que merecemos y que el ciudadano que quiso aparecer en cámara es quien debe avergonzarse de lo que hizo. Soy reportera de fútbol, soy mujer y merezco ser respetada.