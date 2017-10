Periodistas de El Espectador recibieron Premio a Excelencia de la SIP

Redacción medios

Este domingo en la noche en Salt Lake City (Estados Unidos) fue la entrega de galardones que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a los medios y periodistas para impulsar la excelencia del oficio y la libertad de expresión en todo el continente. (Vea el especial aquí)

“Nos reunimos aquí para celebrar el logro de nuestros periodistas que han recibido un premio esta noche. Felicitaciones a todos ellos”, fueron las palabras de bienvenida de Matthew Sanders, presidente de la SIP.

El equipo periodístico de El Espectador, conformado por Jorge Cardona Alzate, Catalina González Navarro, Óscar Güesguán Serpa, David Leonardo Carranza, Javier Salguero Velásquez, Fredy Vargas Rivera, Anderson Rodríguez, William Ariza y Andrea Torres Perdomo, recibió el premio en la categoría “Cobertura de noticias en internet”.

Con un emotivo video, en el que se muestra cómo navegar en las cinco secciones del especial “Vida de Guillermo Cano, el hombre que enfrentó a Pablo Escobar”, el equipo organizador del evento recordó el trabajo que, durante 100 días, recopiló los mejores momentos del periodista y director de El Espectador, antes del 17 de diciembre, día en que Cano Izasa fue asesinado.

Otros ganadores:

Caricatura: "Urgente zurcido invisible", de Luis Carreño, El Universal, México.

Cobertura Noticiosa: "Morir una, dos y tres veces de hambre", de Andrea Tosta, Johanna Osorio, Johann Starchevich, Jefferson Díaz, Emily Avendaño, Julio Materano, Fabianny Crespo, Alexis Correia, Fabiola Ferrero, Cristian Hernández, Andrea Hernández, Dagne Cobo, Pedro Agranitis, Arnaldo Espinoza, Víctor Amaya, Manuel Sánchez, El Estímulo, Venezuela.

Cobertura de noticias en móviles Alejandro Miró Quesada Garland: "Las elecciones presidenciales en EEUU", de Juan Marcos Bouthemy, Juan Pablo De Santis, Alejandra Pataro, Paula Lugones, Pablo De León, Santiago Radice, María Noel Scanarotti, Damián Taubaso, Pablo Blanco, Christian Cibelli, Darío Gallo, Clarín, Argentina.

Crónica: "My Venezuela Nightmare: a 30-day Hunt for food in a starving land", de Fabiola Zerpa, Bloomberg News, USA.

Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad: "Un nombre menos en la lista de los muertos que nadie reclama", de Jhon Jairo Torres, Sair Buitrago Medina, Milena Sarralde Duque, Valentina Obando Jaramillo, Angy Alvarado Rodriguez, Marcela Han, Wendy Fajardo Zabala, Cristian Peña, Tatiana Romero, El Tiempo, Colombia.

Fotografía: "Zika outbreak in Rio", de Felipe Dana, Associated Press, Brasil.

Infografía: "Expandiendo el Canal de Panamá", de Ernesto Jaén, Mi Diario, Panamá.

Opinión: "Nisman", de Héctor Gambini, diario Clarín, Argentina.

Periodismo de datos: Clima em transformação, de Giovana Girardi, Marco Carvalho, Marcos Muller, William Mariotto, Carlos Marin, Renan Kikuche, Vinicius Sueiro, Caroline Rozendo, Tiago Henrique, O Estado de S. Paulo, Brasil.

Periodismo en Profundidad: The Panama Papers. Politicians, Criminals and the Rogue Industry that hides their cash, International Consortium of Investigative Journalists, USA.

Periodismo sobre medio ambiente Roberto Eisenmann Jr.: "La carretera que corta el corazón de la Amazonía", de Fabiola Torres López, David Hidalgo Vega, Audrey Cordova, Ricardo León, Ojo Público (ojo-publico.com), Perú.

Periodismo Universitario Pedro Joaquín: "La WWE de los hermanos Urzúa", de Juan Manuel Ojeda Güemes, Kilómetro Cero, Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.