View this post on Instagram

📺👾A partir del 8 de septiembre Angustín Temblores estará más tiempo compartiendo con los niños colombianos. Él y su mejor amiga humana, 👩‍🦰Adelaida Trueno, también se enfrentarán a los desafíos de pasar más tiempo en casa, estudiar a través del computador y combatir el aburrimiento. Hay un misterio en torno a cómo es en realidad nuestro 'rockstar' de #TerritorioMágico. A veces se presenta como invisible, a veces dice que tiene escamas y garras, y otras se muestra como una serpiente. Lo que vemos de él es simplemente una silueta porque es tímido y no quieren que se burlen de él por feo. De hecho, su sección menos favorita del programa se llama “¿Quién es Angustín Temblores”? . . . . . . #MiSeñal #tvpublica #seriesinfantiles #tvcolombiana