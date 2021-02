Pódcast de Obama y Springsteen en Spotify tendrá varios episodios

El expresidente de Estados Unidos sigue el ejemplo de su esposa Michell Obama al unirse para crear varios capítulos de contenido de audio sobre la situación de Estados Unidos.

Spotify ha estrenado ya las dos primeras entregas de “Renegades”, un pódcast de 8 episodios presentados por el presidente Barack Obama y Bruce Springsteen, quienes comparten una larga amistad. El pódcast incluye conversaciones íntimas sobre temas de igualdad, paternidad, matrimonio y sus propias aventuras personales y profesionales.

Obama y Springsteen se conocieron en la campaña electoral en 2008 y desde entonces han ido forjando una amistad que ahora cristaliza en estas conversaciones, en las que abordarán algunos de los hitos de la historia estadounidense y se tocarán algunos de los temas de actualidad más polémicos, emocionales y que más preocupan al público y en las que también habrá, cómo no, música. (Le recomendamos: Fotos: Hijastra de Kamala Harris debutó como modelo en Nueva York).

“¿Cómo podríamos encontrar el camino de vuelta hacia una historia estadounidense más unificadora? Ese tema llegó a dominar muchas de mis conversaciones el año pasado: con Michelle, con mis hijas y con amigos. Y uno de los amigos resultó ser el Sr. Bruce Springsteen”, afirma Barak Obama en el primer episodio en el que también asegura que tiene “mucho en común” con el artista. “A lo largo de los años, lo que hemos descubierto es que tenemos una sensibilidad compartida. Sobre el trabajo, sobre la familia y sobre América”, señala.

Obama sigue así el modelo de su esposa Michelle, cuyo pódcast fue uno de los grandes éxitos del año pasado, incluyendo un programa en el que participaron ambos. (Le puede interesar: Gina Carano: “No soy la única que ha sido intimidada por Disney”).

Los dos primeros episodios de “Renegades” ya se pueden escuchar en Spotify en exclusiva:

Episodio 1: ‘Outsiders: An Unlikely Friendship’. El presidente Barack Obama y Bruce Springsteen hablan de la creación de una amistad improbable, al crecer como forasteros. Episodio 2: ‘American Skin: Race in the United States’. El presidente Obama y el artista reflexionan sobre sus primeras experiencias con el racismo y sobre las incómodas conversaciones que debemos mantener.

Para conocer más detalles sobre “Renegades” puede visitar “For the Record”, el blog oficial de Spotify. Y en YouTube, podrás encontrar un mensaje del presidente Barack Obama y Bruce Springsteen.