¿Por qué "Yo soy Betty, la fea" vuelve a enamorar a los televidentes colombianos?

Juan Sebastián Lombo Delgado

¿Qué hubiera pasado si Yo Soy Betty, la fea hubiese sido estrenada en tiempos de Twitter? ¿Habría largas discusiones por el trascurrir de la historia, como ocurrió con la última temporada de Game of Thrones? ¿Los usuarios posicionarían tendencias con los nombres de los artistas invitados en los episodios? Es difícil saberlo, pero gracias a la reemisión en RCN de la exitosa novela, creada por Fernando Gaitán, Colombia puede hacerse una idea.

Tras la muerte de Gaitán, el pasado 29 de enero de 2019, RCN tomó la decisión de homenajearlo reemitiendo la que fue, no solo su producción más vista, sino, la novela más exitosa de la historia, según los Guinness Record. Desde entonces, es común ver cada noche cientos de trinos de usuarios que opinan y comentan las cosas que pasan cada capítulo con Beatriz Pinzón Solano (Betty), Armando Mendoza (don Armando), el cuartel de las feas y demás personajes.

::Betty, la fea que enamoró a los colombianos::

Tan solo hace unos días, el pasado jueves, Lina Marulanda fue tendencia en la zona de Colombia. La fallecida modelo y presentadora había aparecido en un capítulo como modelo de pasarela de Eco Moda, empresa de Armando Mendoza en la novela. Su breve participación sirvió para que los tuiteros la recordaran.

El éxito no solo ha sido en redes sociales, trasmitir nuevamente la novela también ha permitido que RCN vuelva a luchar por los primeros lugares del rating. El martes 25 de junio de 2019, Yo soy Betty, la fea logró posicionarse en el primer lugar en el rating de la televisión colombiana. Desde entonces, la producción de Gaitán ha peleado cabeza a cabeza con Un Bandido Honrado, producción de Caracol que también se emite en la franja de las 9 de la noche.

::Aquí está el rating del jueves 4 de julio en la televisión colombiana::

Ante esta situación, El Espectador habló sobre la actualidad de la televisión colombiana y por qué una producción de hace 20 años vuelve a encabezar el prime time nacional con dos conocedores del tema: Omar Rincón, ensayista y crítico de televisión, y Yesid Hernández, profesor de cine y televisión de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Cómo se explica que 20 años después Betty la Fea sea la producción más vista en televisión?

Omar Rincón: Que Betty la Fea sea exitosa hoy demuestra que es la producción más importante de la televisión colombiana. Fue tan importante que hicieron 40 versiones locales o remakes, eso no ha pasado con ninguna serie, ni con Breaking Bad. Eso demuestra que es un producto potente. Es lo mismo que el Chavo del 8 y Chespirito para México y los Simpson para Estados Unidos.

Yesid Hernández: Las explicaciones pueden ser diversas e incluyen factores que van desde la nostalgia de una época, pasando por el homenaje a su creador y creo que, principalmente, la reivindicación que se hace de un espectro de la sociedad colombiana, la visibilidad e identificación de las mujeres de clase media para quienes el estudio y el trabajo se han dibujado como formas de realización personal y profesional más allá de los estereotipos de belleza.

¿Eso habla mal de la televisión actual?

O.R: Habla muy bien de la televisión colombiana. La televisión colombiana ha sido espectacular en esos 65 años. La televisión colombiana ha creado su propia forma de contar, una marca Colombia.

Y.H: No habla mal, pero sí pone de manifiesto que los productos televisivos deben tener un alto componente de visibilidad cultural, que es de lo que se carece actualmente en muchos productos que no logran conectar con los públicos.

¿En qué reside el éxito de Betty la Fea?

Y.H: Una de las grandes virtudes de Fernando Gaitán era escribir historias sobre personajes y contextos sencillos y populares, pero con descripciones muy profundas sobre sus particularidades y modos de vida. En Betty se presenta una radiografía de las clases sociales, sus problemas, dilemas y formas de vida. Todo esto con un alto contenido de humor, que es clave en una sociedad que ha sufrido tantas heridas por los diferentes conflictos que ha sufrido.

¿Cómo describiría la televisión colombiana actual? ¿Qué la caracteriza?

O.R: Las telenovelas colombianas son únicas en el mundo. Tiene alto prestigio. Nosotros hemos creado la telenovela regional con Gallito Ramírez y Escalona. Hemos pasado a la bionovela con Diomedes Díaz e historia de héroes populares. También creamos la narconovela. Inventamos novelas con moral posmoderna como Sin tetas sí hay Paraíso o no hay paraíso. Realmente somos una televisión muy exitosa en el mundo entero.

Y.H: Describiría la televisión colombiana como tradicional en su parrilla y con una falta de opciones para públicos diversos. Si bien es cierto, existen propuestas interesantes en canales regionales y en la televisión pública, los dos grandes canales no ofrecen gran novedad en sus productos ni en sus franjas. Los noticieros, los reality show y seriados de horario estelar siguen siendo sus principales caballos de batalla.

¿Puede las producciones televisivas colombianas actuales competirles a las plataformas VOD, como Netflix?

O.R: En la televisión colombiana actual todos se quejan de que los ratings son bajitos cuando a comparación mundial son altísimos. En los canales abiertos del mundo los ratings son de 6-7 puntos mientras que en Colombia son de 11 a 14 puntos. La televisión colombiana tiene un nicho propio y cumple un papel que no lo va a reemplazar Netflix, ni Apple TV ni nada por el estilo. Solamente los que no ven televisión consideran que la televisión colombiana no está funcionando adecuadamente.

Y.H: Resulta algo difícil de responder, sin embargo, desde varios años atrás la individualización en el consumo de los productos mediáticos ha venido creciendo y si a eso se le suma el mayor acceso a conectividad y portabilidad de los dispositivos, se podría decir que el consumo a medida les plantea una fuerte competencia a las producciones colombianas y diría que en general, a la televisión tradicional.

En su opinión ¿Qué les depara a los formatos actuales de la televisión colombiana?

O.R: A nivel de formatos la televisión colombiana tiene que seguir innovando y adaptándose. Digamos, Netflix tiene que seguir innovando y contar lo local. Cada vez más están contratando a los canales nuestros para hacer producciones propias. Lo que más ha gustado en Netflix son productos nacionales como Escobar: el patrón del mal o la serie sobre el caso Colmenares. Es contar lo propio. Es desde lo local que se construye alternativa. No es copiando Miami como se es exitoso.

Y.H: Considero que les depara una integración con plataformas digitales, pero sobre todo una gran transformación en sus formas de contar y en sus contenidos. Debe abarcar aquello que no se encuentre en Netflix, YouTube, la televisión por cable o las demás plataformas de video por demanda.