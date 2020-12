En el día del inversor 2020 se anunció el futuro de Disney+, ESPN+ y Hulu, y se dio a conocer la oferta en estrenos de series y películas para 2021. Además, la compañía de entretenimiento realizó un análisis de cómo ha sido el año en cuanto a logro de objetivos, posicionamiento y alcance de su ‘streaming’.

The Walt Disney Company reveló los pasos que dará en todas sus plataformas de ‘streaming’ en el día del Inversor 2020. Entre los detalles, se habló del futuro de los consumidores de servicios directos, entre estos Disney+, Hulu y ESPN+ y lo que sería un primer acercamiento al futuro inmediato en cuanto a su oferta de entretenimiento. Además, se adelantó una vista previa de lo que viene preparado.

“Los grandes éxitos que hemos logrado alrededor de nuestro portafolio de servicios de ‘streaming’, con más de 137 millones de suscriptores alrededor del mundo, ha reforzado nuestra confianza hacía nuestro modelo de negocio a Códigos de Problemas de Diagnóstico (DTC), además de nuestro equipo creativo y de nuestros programas de alta calidad, que tenemos cada vez más y que los consumidores desean. Creemos que estamos muy bien posicionados para alcanzar los objetivos a largo plazo”, aseguró Bob Chapek, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

Los servicios de ‘streaming’ de Disney han superado un total de 137 millones de suscriptores en todo el mundo, incluyendo los 11,5 millones de ESPN+, los 38,8 millones de Hulu y lo 86,8 millones de Disney+. Las expectativas de esta compañía es llegar a cerca de 300 a 350 millones de suscriptores para 2024. Solo Disney+ tiene el objetivo de lanzar más de 100 producciones por año. (Le recomendamos: “Encanto”, la nueva película de Disney inspirada en Colombia).

Los líderes creativos de la compañía desplegaron la nueva pizarra creativa de contenido para 2021. Adicional, planean ajustar los estrenos en cines o de manera alineada con las plataformas de ‘streaming’. Disney Animation anuncia que Raya y el último dragón estarán disponibles en Disney+, al mismo tiempo que el lanzamiento en cine, en marzo del próximo año.

En Latinoamérica han tomado ventaja del portafolio de eventos deportivos en vivo, que será lanzado en Star+ como un servicio de streaming independiente. Este servicio brindará producciones locales originales de deportes de ESPN, incluyendo lo mejor de las ligas de fútbol, tenis y otras transmisiones deportivas. (Le puede interesar: Lacombe ilustra “Bambi”, una novela más allá de Disney que prohibieron los nazis).

Disney Televisión para Disney+:

Entre las series que desarrollará para Disney+ se encuentran La bella y la bestia y Familia suiza Robinson, adicional Percy Jackson y las olímpicas.

National Geographic:

Incluirá grandes títulos como Sin límites con Chris Hemsworth, Bienvenido a la Tierra (título provisional) en colaboración con Will Smith. Estrenarán la cuarta temporada de la ganadora al Emmy, la serie presentada por Martin Luther King, Jr Genios. Anunciaron también el nuevo documental Cousteau, junto con la nueva serie documental Secrets of the Whales, A Real Bug’s Life y America The Beautiful.

Hulu and Star:

Jenner Kardashian creará un contenido global exclusivo para la plataforma. También estarán The Old Man, American Horror Stories, Platform, Reservation Dogs y Y: The Last Man.

FX:

El canal premiun ofrecerá la temporada de It’s Always Sunny in Philadelphia. Para el siguiente año también desarrollarán la adaptación de la primera serie de ficción de horror clásico Alien, la segunda temporada de The Stones y Shōgun.

Walt Disney Studios Motion Pictures Production

Está confirmada la producción de Hocus Pocus 2, reinicios de Three Men and a Baby con Zac Efron y Cheaper by the Dozen y la nueva Sister Act. Han revelado también Chip ‘N Dale: Rescue Rangers, Pinocho, Peter Pan & Wendy, Greek Freak, Diary of a Wimpy Kid. The Ice Age Adventures of Buck Wild y Night at the Museum. El estudio también mostró una vista previa de su lista de largometrajes que incluyen Jungle Cruise, Cruella; una precuela de The Lion King, y The Little Mermaid.

Walt Disney Animation Studios

Encanto y Raya and the Last Dragon debutará al mismo tiempo en Disney+ y en cines. Entre las series se encuentras: Baymax Zootopia+, Tiana y Moana, The Series.

Pixar Animation Studios

La serie Win or Lose y las películas Turning Red, y Lightyear. Adicional se incluirán unas cintas en Disney+: Inside Pixar, Pixar Popcorn, Dug Days y Cars, así como también Soul y el corto Burrow.

Marvel Studios

Las series para Disney+: Secret Invasion, Ironheart y Armor Wars, WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, y Loki. Entre las series animadas estarán: What If…?; Ms. Marvel; Hawkeye, y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el tercer largometraje de la franquicia Ant-Man, y Fantastic Four, que presenta a la familia más icónica de Marvel. Los próximos largometrajes de Marvel Studios también incluyen Black Widow, Shang Chi y la leyenda de los diez anillos, Eternals, Doctor Strange In The Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2, Blade, Captain Marvel 2 y Guardians of the Galaxy Vol. 3.

ESPN:

Se incluyen partidos de fútbol exclusivos de la plataforma.