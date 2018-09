Regresa "The deuce", serie sobre la edad de oro de la pornografía

* Redacción medios

Maggie Gyllenhaal como Candy en la serie "The deuce" . Cortesía

"The deuce", la serie dramática que relata el aumento de la pornografía y la transformación de esta industria multimillonaria en la cultura estadounidense, estrena su segunda temporada este domingo 9 de septiembre. (Le puede interesar: HBO anuncia su primera serie colombiana).

La historia está protagonizada por James Franco, quien interpreta a Vincent Martino y a su hermano gemelo Frankie. El primero es un exitoso gerente de varios lugares nocturnos respaldados por la mafia, mientras que el segundo tiene empresas comerciales más turbias. También actúa Maggie Gyllenhaal, quien encarna a Candy, una creciente directora de ambiciosas películas porno.

Los nueve episodios de la segunda entrega retoman la historia cinco años después del final de la primera temporada, ya en 1977 con un Times Square más ruidoso y volátil. (Le recomendamos leer: HBO aprueba primer proyecto basado en "Game of Thrones").

En medio de una ciudad dinámica y culturalmente diversa, los protagonistas viven en la cúspide de la edad de oro de la pornografía, cuando el sueño de una empresa cinematográfica de contenido adulto es repentinamente una posibilidad, y la cultura de la pornografía y su descarada mercantilización del sexo encuentra tracción en cada vez más y más estadounidenses.

"Este es el momento en que, por primera vez, parecía que la pornografía iba a genuinamente instalarse en la cultura popular y la psique estadounidenses", dice David Simon, uno de los creadores de la serie. (También puede leer: "Game of Thrones" estrenará última temporada en la primera mitad de 2019).

El disco y el punk están en pleno apogeo, mientras que la corrupción policial y la tolerancia política al submundo del centro de Nueva York es cada vez mayor. La mafia, primera defensora de la pornografía al momento en que los tribunales declararon su legalidad, ahora parece estar a punto de obtener grandes ganancias.

Una similar industria pornográfica, y en cierto modo más profesional, crece también en la costa oeste. Pero por ahora Nueva York se mantiene sólida como una ciudad llena de películas, música y arte, mientras las fiestas alimentadas por las drogas bulle las 24 horas.

"Y en un sentido muy real, eso ocurriría a un grado más profundo, aunque no de la manera que nuestros protagonistas una vez imaginaron", agrega Simon, quien comparte créditos con George Pelecanos, ambos responsables de las series "The Wire" y "Treme".

En la segunda temporada de "The deuce" comienza con el capítulo "Our Raison d’Être", que se desarrolla en 1977. Después de éxito inesperado dirigiendo Hi-Hat y French Parlor, Vincent es ahora propietario de una nueva discoteca patrocinada por la mafia, Club 366, mientras que su novia Abby ha traído la naciente cultura del punk-rock al Hi-Hat.

El hermano gemelo de Vincent, Frankie, sigue siendo un problema, "pidiendo prestado" dinero a Show Land, el emporio sexual que administra, para saldar sus deudas. Candy, ahora una "triple amenaza" como actriz, productora y directora porno, está buscando hacer películas adultas más ingeniosas y ambiciosas, a pesar de las objeciones de su colaborador, Harvey.

Otros capítulos

"There’s an Art to This": Confrontado por las realidades cambiantes de la prostitución y la pornografía, C.C. dobla sus activos, mientras que el proxeneta Larry Brown ve una nueva oportunidad. Quedándose cada vez más frustrada creativamente, Candy recurre a Genevieve Furie, una vez director porno, para pedir consejos de cine.



"Seven-Fifty": Lori imagina un futuro soleado en Los Ángeles después de asistir a los premios AFFA Erotica Awards con Harvey y Candy, que busca conectarse con productores de la costa oeste que quieran convertir su cuento de hadas en realidad. Paul y Kenneth se acercan a Vincent (James Franco) y así solicitar un préstamo para un nuevo club nocturno, libre de vínculos con la mafia.

"What Big Ideas": Ashley y Abby resuelven rastrear la identidad de una trabajadora sexual de 16 años que murió en un incendio. Vincent se conmueve después de presenciar el lado brutal de la operación de Rudy. Frustrada por el progreso en su nueva película, Candy recluta nuevas caras para ayudar con la producción. Frankie considera que su negocio de limpieza en seco es un ajuste menos que perfecto. Larry Brown muestra sus habilidades de improvisación. Lori busca hacer un trato con Kiki mientras conserva C.C. en el circuito.