Roberto Carlos es el ganador de "Yo me llamo"

Albert Sánchez llegó a Roberto Carlos gracias a su labor docente. "Fue algo muy curioso porque he sido director de un coro de niños desde hace cuatro años en el municipio Itagüí (Antioquia) y un día me puse a buscar canciones sobre la amistad. Entonces, encontré “Un millón de amigos” y la cantamos. Desde ahí empecé a buscarlo y me enamoré de su música", cuenta el imitador que la noche del martes 4 de febrero se convirtió en el ganador de la séptima temporada del concurso "Yo me llamo", de Caracol Televisión.

Con una votación de 57.92%, Roberto Carlos de "Yo me llamo" venció a Jorge Celedón el otro finalista del formato en el que Amparo Grisales, César Escola y Jessi Uribe fueron los jurados.

¡Roberto Carlos es el ganador de la séptima temporada de #YoMeLlamo! Felicitaciones para él y para ustedes, Colombia, que nos acompañaron cada noche! Feliz noche para todos. pic.twitter.com/ZORm7inJgd — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) February 5, 2020

"El mayor aprendizaje de este proceso fue el demostrarme a mí mismo que soy una persona disciplinada, y cuando me propongo algo lo saco porque lo saco. También, descubrí que uno para representar a un personaje no tiene que perder la esencia de lo que es. Yo soy un paisa y montañero que se hizo coger cariño de la gente. Pero lo más importante, descubrí cuando ser Roberto Carlos y Albert Sánchez", manifestó el imitador momentos previos a quedarse con el primer puesto en el exitoso programa televisivo. (Lea: Julio Jaramillo es el doble exacto en "Yo me llamo")

Albert Sánchez también contó que otra de sus grandes satisfacciones es que Roberto Carlos, el original y su artista favorito, ya sabe de la existencia de un colombiano que se tomó la labor muy enserio y se dedicó a perfeccionar el acento portugués, a asumir la sabiduría que dan los años y a caminar cojeando, tal y como lo hace el artista brasileño.

"Considero que he sido uno de los participantes que más evolución tuvo. Siempre acataba todas las recomendaciones del jurado y creo que eso me hizo mejorar cada día. La clave fue estar concentrado y ser disciplinado con lo que me pedían y evolucionar con respecto a la peluca, el caminado, el acento, todo", comenta con total convencimiento el ganador de la séptima temporada de "Yo me llamo".