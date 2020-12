Ron Howard estrena documental sobre el incendio forestal más destructivo de California

Dos años después de que el incendio bautizado “Camp Fire” devastara la ciudad de Paradise, en California, en noviembre 2018, el director reconstruye la historia y la presenta en una cadena de televisión por primera vez, bajo el nombre “La Reconstrucción de Paradise”.

“La Reconsutrucción de Paradise”, se estrenó en el Festival de Cine Sundance en enero de 2020, luego tuvo un estreno mundial virtual el 21 de julio, en el que participaron más de seis mil personas, seguido por un muy exitoso estreno virtual y presencial en los cines el 31 de julio en Estados Unidos. El documental se proyectó en la noche de la inauguración del Festival de Cine Documental del Instituto de Cine Irlandés en Irlanda el 21 de septiembre antes de debutar en los cines de Gran Bretaña el 25 de septiembre. El periódico británico The Mail on Sunday proclamó: “El documental meticulosamente ensamblado de Ron Howard no podía ser de más actualidad o más potente”.

“En Imagine Documentaries, agradecemos a nuestro socio National Geographic Documentary Films por el esfuerzo continuo de compartir este documental tan importante y pertinente con un público más amplio. No hay duda de que el cambio climático es un factor que contribuye a estos históricos incendios, que ahora se están produciendo incluso en la costa occidental de Estados Unidos, devastando comunidades enteras. Esto debería ser un llamado de atención: Paradise podría ser cualquiera de nosotros”, dijo Ron Howard, director del documental. (Le recomendamos: “Lennon’s Last Weekend”, documental para conmemorar 40 años de la muerte de John Lennon).

Dirigido por Ron Howard, “La Reconstrucción de Paradise” fue producido por Brian Grazer, Ron Howard, Xan Parker, Sara Bernstein y Justin Wilkes; producido ejecutivamente por Michael Rosenberg, Louisa Velis, Carolyn Bernstein y Ryan Harrington; coproducido por Lizz Morhaim, con Lincoln Else como director de fotografía; editado por M. Watanabe Milmore; y con música de Hans Zimmer y Lorne Balfe.

“Nos enorgullece seguir compartiendo la historia de Paradise, tan oportuna como urgente, con los espectadores del mundo. Esperamos que este documental y nuestros intentos de crear un impacto puedan llevar la atención y la ayuda que tanto necesita la comunidad de Paradise y sus alrededores, mientras se reconstruye la ciudad, especialmente ahora, frente a los peligros adicionales de desastres causados por incendios forestales”, manifestó Carolyn Bernstein, vicepresidenta ejecutiva de Global Scripted Content y Documentary Films en National Geographic.

“La Reconstrucción de Paradise”, del director ganador del Óscar Ron Howard, es una historia de fuerza y resistencia de cara a la tragedia, cuando una comunidad arrasada por el desastre se une para recuperar lo perdido y comenzar la importante tarea de volver a imaginar y embarcarse hacia el futuro. En la mañana del 8 de noviembre de 2018, una devastadora tormenta de fuego envolvió la pintoresca ciudad de Paradise (California). El incendio bautizado “Camp Fire” se llevó la vida de 85 personas, obligó a 50 mil habitantes a abandonar sus hogares y destruyó el 95 por ciento de las estructuras. Fue el incendio que produjo mayor cantidad de muertes en los últimos cien años en Estados Unidos y el peor en la historia de California.

Anteriormente, National Geographic Documentary Films presentó Free Solo, galardonado con un premio Óscar, un premio BAFTA y siete premios Emmy; Science Fair, ganador del premio del público Sundance; LA 92 y Jane, ambos ganadores de premios Emmy y ambos incluidos en los mejores 15 documentales considerados para los premios Óscar en 2017; y Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS, ganador del premio duPont.

El documental más reciente del sello, The Cave, dirigido por Feras Fayyad, fue nominado al Óscar al mejor largometraje documental en 2020. (le puede interesar: La vida de Selena Quintanilla revive 25 años después de su muerte).