Ryan Murphy prepara para Netflix un documental sobre Andy Warhol

-Agencia Europa Press

Ryan Murphy, creador de series como Glee y American Horror Story, ya puso en marcha algunos de los proyectos que tiene entre manos junto con Netflix, tras firmar el año pasado un acuerdo multimillonario de creación de contenido para la plataforma. (Le puede interesar: Ryan Murphy lanza tráiler de "The Politician", su primera serie para Netflix)

Murphy se moverá entre diferentes géneros, desde la miniserie al documental pasando por el musical, y contará con estrellas de la talla de Ewan McGregor. (Lea también: Primeras imágenes de "The Politician", la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix)

Según TIME, el guionista adaptará el musical A Chorus Line, además de preparar una serie biopic sobre el diseñador Halston protagonizada por McGregor. Murphy también está desarrollando varias series documentales, incluida una sobre una pareja de lesbianas que salió del armario a los 80 años y un proyecto de diez partes sobre Andy Warhol. (Además: Bonitas palabras de Gwyneth Paltrow a Ryan Murphy, quien le presentó a su esposo)

La publicación también reveló que Holland Taylor y Patti LuPone han sido elegidas para protagonizar la serie Hollywood, una carta de amor a la época dorada de la industria.

Sus planes no quedan ahí, ya que también se comenta que planea volver a trabajar con Jessica Lange en un proyecto sobre la legendaria actriz Marlene Dietrich.

Los futuros títulos se suman a una larga lista de series ya en marcha, ya que actualmente se encuentra inmerso en la próxima entrega de American Crimen Story, Pose, 9-1-1 y Lone Star.

Murphy pronto lanzará dos nuevas ficciones en Netflix, el drama The Politician y Ratched, protagonizada por una de sus actrices fetiche: Sarah Paulson.

Murphy no solo está llevando a cabo proyectos para televisión, sino que también se ha embarcado en la dirección de cine con The Boys in the Band, además de producir la adaptación del musical The Prom, que contará con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Ariana Grande, Awkwafina, Keegan-Michael Key y Andrew Rannells.

