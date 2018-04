Se estrena capítulo que fusiona “Scandal” y “How to get away with murder”

Redacción medios

Este lunes 16 de abril a las 9 de la noche se estrena por el canal Sony el capítulo que fusiona las series “Scandal” y “How to get away with murder”, protagonizadas por Kerry Washington y Viola Davis, respectivamente.

Washington encarna a Olivia Pope, una abogada experta manejando crisis y escándalos en Washington, siendo cliente suyo el presidente de los Estados Unidos. Por su parte, Davis interpreta a Annalise DeWitt, una profesora cero condescendiente con sus estudiantes, quienes se involucrarán con un homicidio que cambiará la vida de la Universidad de Filadelfia.

En el capítulo titulado “Allow me to reintroduce myself” Olivia Pope contrata a Annalize Keating para que la ayude a discutir su caso en la corte más importante de la nación. Así mismo en este capítulo, Bonnie descubre información de Simon quien amenaza con contar lo que realmente sucedió la noche en la que él recibió el disparo.

El cruce comenzará con un episodio de "Scandal" y concluirá con un capítulo de "How to get away with murder" justo después.

Con la transmisión de este episodio crossover se avecina el final de la séptima temporada de “How to get away with murder”, presentada en el canal Sony como “Lecciones del crimen”, capítulo que será transmitido el próximo 30 de abril a las 10 de la noche.

El drama centrado en intrigas legales "How to get away with murder" se encuentra en la actualidad en su cuarta temporada, mientras que la serie de política "Scandal" emite en estos momentos su séptima y última temporada.

Ambas producciones para la pequeña pantalla forman parte de la programación de la cadena televisiva ABC.