Sean Murray: el talento detrás de Tim McGee de “NCIS”

El actor estadounidense dice que su personaje en la serie debía aparecer en un solo episodio, pero ya lleva más de 17 años al aire con él. Además, revela detalles de la temporada 18 y cuenta cómo fue el regreso al set de grabación.

¿Qué lado de su personaje de Timothy McGee (Tim McGee) vamos a conocer en la temporada más reciente de NCIS?

Creo que vamos a ver un poco sobre la real evolución de McGee, su relación con Gibbs, pero también va a empezar a insinuar su liderazgo, siendo motivado en profundizar sus habilidades de cómputo. Ojalá todo eso lo empuje a ser un mejor agente en general, aunque también veremos algo de su rol familiar. De hecho, yo realmente disfruto ver esa parte de mí, me gusta porque es un poco diferente a lo que normalmente hacemos en la serie.

La temporada pasada de NCIS estuvo interrumpida por la pandemia, pero ¿cuántos de los últimos episodios en los que estaban trabajando influenciaron la temporada que está al aire actualmente?

De hecho, teníamos cosas planeadas bastante bien porque estábamos llegando al 400 y ya sabíamos eso, entonces hubo muchos planes y aunque la temporada fue interrumpida y se cortó, tuvimos la oportunidad de terminar con un episodio especial. Eso fue realmente bueno y luego, por supuesto, enfrentamos la pandemia y llegaron más ideas, más protocolos, más de todo.

¿Cómo fue para usted el primer día de grabación después del confinamiento?

Recuerdo el primer día que empezamos a grabar. Llegamos al set y no nos habíamos visto, todos habíamos estado en cuarentena por más de seis meses y llegamos al set y todo estaban usando protecciones faciales y reglas de distanciamiento y demás. Tienes 17 o 18 años de asociaciones en tu cabeza con todo, desde cómo caminar desde el tráiler hasta el set y cómo desayunas, y ahora todo está completamente cambiado.

¿Pero fue fácil para usted acostumbrarse?

La verdad, sí. Una vez te acostumbras a las reglas se convierten en una segunda naturaleza y todos en la producción fuimos capaces de volver a lo nuestro y ahora los protocolos son una segunda naturaleza para nosotros. Poder hacer lo nuestro, no dejarnos envolver en el caos y mantenernos a salvo es lo realmente importante en este momento.

¿Cómo recuerda la grabación del episodio 400?

Creo que fue muy chévere, siempre me han gustado las cosas que son así, redondas, los episodios que están basados en personajes y que giran en torno a nuestros fans son muy motivadores porque la gente nos ha visto ya durante muchas emisiones. Esa grabación la recuerdo como un momento memorable.

Usted ha estado desde la primera entrega, ¿cuáles cree que son los hitos en esta temporada de NCIS?

Cuando has hecho casi dos décadas de un programa, te formas tu propia perspectiva al respecto y luego la complementas con la perspectiva ajena. Creo con relación al hito, lo pienso un poco en términos de lo que estábamos haciendo cuando me casé o cuando tuve hijos, recuerdo grabando la escena donde recibí la llamada de que mi esposa estaba en trabajo de parto con mi primer hijo, esas son las cosas que pienso en este momento.

En esta temporada, en una situación hipotética, su pudiera tener un día con uno de los personajes de NCIS, ¿quién sería y por qué?

Creo que con Casey, porque en ese personaje hay muchas cosas interesantes que están pasando ahí y que no sabemos todavía. No podría decir por qué lo encuentro tan interesante, pero quiero saber sobre ella. Creo que deberíamos explorar más a Casey.

¿Tiene algún capítulo favorito de NCIS?

Sí, en la primera temporada, creo que fue hace 17 años y el episodio se llamó algo así como Dead men talking y fue un episodio de vigilancia. Recuerdo que McGee en ese momento estaba medio tiempo, pero Kate y Gibbs vigilaban por turnos a McGee y a Tony y creo que mucho de lo que vino después, los eventos pesados, empezaron a emerger en ese episodio. Eso fue lo que sentí, sentí que muchas cosas en el personaje estaban surgiendo ahí.

Tim McGee ha sido un personaje favorito en Colombia y en muchas partes, pero ¿cuál cree que sea la razón de tanto éxito?

Creo que McGee, algunas veces, es un personaje tan identificable porque es muy humano. Es un personaje con fallas y eso es parte de McGee y hemos podido ver su rol durante el transcurso de la serie. Empezó como un agente inestable, sin saber mucho de lo que estaba haciendo, y Gibbs lo tomó y ha crecido con los años.

¿Qué tanto hay de Tim McGee en usted?

Es gracioso porque el personaje comienza a informarte y tú comienzas a informarlo a él y todo se mezcla, se convierte en algo propio y la gente me ve y dice: “mira es el chico de la computadora”, pero yo no lo veo como eso. Él no tiene miedo de mostrar que no sabe lo que hace en ocasiones y creo que tener un personaje humano y con defectos es algo bueno. Por eso me identifico y también tiene un gran corazón abierto, mantiene sus emociones en vilo.

Se suponía que usted debía aparecer en un solo episodio, en el primer capítulo en 2003, ¿por qué se cambió esa decisión?

Así es, McGee originalmente era un personaje de solo un episodio, pero ya llevo más de 17 años y desconozco las razones.

Hace poco celebró el episodio número 400, entonces ¿por cuánto tiempo cree que el programa vaya a continuar?

No lo sé, quién sabe. Es interesante, no tengo idea, es casi un mundo en sí, la serie ha pasado por muchas alteraciones a través de los años, ha habido momentos en los que las personas han pensado que no pueden continuar y pasan muchas más cosas. Mientras nos dejen hacer esto, seguir contando historias y que sea interesante y divertido de hacer, espero que podamos seguir haciéndolo por mucho tiempo más.

¿Ve televisión?

Realmente no veo mucha televisión, creo que no he visto en años, pero me gustan las cosas viejas. Mi programa favorito de todos los tiempos es Twin Peaks, es el mejor programa que ha estado en televisión, pero también soy un gran fanático entonces no estoy siendo objetivo. Puedo ver también algunos reality shows, porque son locos, todos están dementes ahí y no tengo ni idea de lo que está pasando y es un completo caos, pero eso me distrae.