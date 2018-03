Sean Penn ofrece entrevista fumando y bajo el efecto de un somnífero

Con información de Bang Showbiz

En el programa de televisión presentado por Stephen Colbert, el actor habló de su desencanto con Hollywood (y Netflix) y de su primera novela, "Bob Honey Who Just Do Stuff".

Sean Penn en "The Late Show with Stephen Colbert".

Sean Penn fue invitado al programa nocturno de Stephen Colbert, "The Late Show", al que asistió bajo los efectos del sedante Ambien. Durante la entrevista, el actor reconoció que su cuerpo todavía estaba bajo la influencia del sedante Ambien (también conocido como Zolpidem) que tomó para poder dormir después de un vuelo nocturno".

"¿Cómo podemos diferenciar a Sean Penn cuando ha tomado Ambien de cuando no?", preguntó Colbert; por lo que Penn sacó un paquete de cigarrillos y empezó a fumar en plena emisión.

Después de seis minutos, el presentador le dijo a su invitado "Por favor, no sigas fumando. A mí no me importa. Mis padres fumaban cuando yo era un niño, así que asocio el olor de los cigarrillos con recuerdos felices, pero queremos tenerte por aquí durante tanto tiempo como sea posible, y esas cosas son malas para ti".

"Bueno, ofrecen seguridad laboral a los oncólogos", respondió Sean Penn con su ácido sentido del humor.



Mientras fumaba, Sean Pean habló sobre sus declaraciones a "CBS Sunday Morning", donde que dijo que ya no siente la misma pasión por la actuación que en los inicios de su carrera.

"Lo mejor que puede aportar un actor a cualquier proyecto es saber colaborar con otros, y resulta que a mí cada vez se me da peor interactuar con los demás, así que cada vez me resulta menos placentero, ya no me gusta. Y por eso acabé escribiendo una novela, porque de esa forma estaba yo solo, no había nadie con quien colaborar y por tanto, en ningún momento me sentí decepcionado conmigo mismo [al no conseguir hacerlo]".

A Colbert le dio a entender que parte de la magia del cine y la televisión se perdió por plataformas de streaming como Netflix, que ofrece tanto contenido que ya nada "resulta especial".

Fue entonces cuando la conversación se enfocó en "Bob Honey Who Just Do Stuff", la primera novela del actor que es sobre un vendedor de fosas sépticas que acaba convirtiéndose en un asesino cuya arma favorita es una maza.

El personaje también le envía una carta amenazadora a un presidente ficticio, un detalle que no deja de recordar al enfrentamiento que el propio artista mantiene con Donald Trump, a quien ha criticado abiertamente en varios artículos por su política inmigratoria y sus comentarios fuera de lugar.

Sean Penn también habló de su vida personal y de por qué no mantiene ningún contacto con su exesposa Robin Wright (protagonista de "House of cards"), con quien tiene dos hijos y estuvo casado más de 14 años.

"No hablamos a menudo, no nos llevamos demasiado bien. Tenemos relaciones separadas con nuestros hijos llegados a este punto, y es mejor así porque ellos ya toman sus propias decisiones. Y resulta que ella y yo no compartimos los mismos puntos de vista sobre educación, incluyendo cómo seguir educando a los hijos adultos", reconocía a su paso por el podcast 'WTF' sin tratar de dramatizar la situación.

"Es mucho mejor para ella poder ser exactamente quien es y estar ahí para sus hijos. Ellos adoran a su madre y tienen un estrecho vínculo; y yo siempre estoy ahí para ellos pero... la cuestión es que siempre vamos a colisionar en cuestiones éticas", añadía misterioso sin especificar cuáles eran esas diferencias.

Sobre su intención de alejarse de la actuación y de Hollywood, Sean Penn dijo en "CBS Sunday Morning" que es un tema que ha pensado desde hace un tiempo.

"(Actuar) puede resultar una experiencia maravillosa, como ejercicio, cuando trabajas con buenos actores o directores o escritores, ¿pero pienso realmente que tiene un valor duradero? Bueno, podría tratar el tema desde un punto de vista intelectual, pero ya no tengo esa sensación visceral... ya no estoy enamorado de ello", explicó en el programa que se emitió el domingo pasado.

Sobre "Bob Honey Who Just Do Stuff", comentó "habrá a quien le guste este libro y habrá a quien no. Algunas personas creo que lo disfrutarán mucho, y otras lo odiarán, y creo que eso es lo que creo que me gustaría contar sobre mí mismo".