Seguidores de Patricia Janiot le envían emotivas palabras por su nuevo proyecto

Redacción medios

Ángela Patricia Janiot antes de hacer su carrera en el periodismo, incursionó en el modelaje. En 1983 representó al departamento de Santander en el Concurso Nacional de Belleza, donde quedó como virreina.

Después estudió Comunicación Social en la Universidad de La Sabana, en Bogotá. Su carrera en el periodismo comenzó en Colombia cuando presentó el Noticiero Criptón, en 1987. En 1990, se convirtió en la primera colombiana en presentar un noticiero internacional al pertenecer a la cadena estadounidense, Univisión.



Desde 1992 y hasta el próximo 17 de noviembre hará parte de la cadena CNN en Español, donde fue la presentadora principal por casi 26 años. El pasado 6 de noviembre anunció al aire su retiro. “Con muchos sentimientos encontrados quiero compartirles una decisión crucial y muy difícil. He decidido aceptar una gran oportunidad para ampliar mis horizontes con nuevos desafíos para mí carrera periodística”, mencionó Janiot.

La presentadora aseguró que el cambio llegó en un momento en que creía que tenía planeada su vida a corto y mediano plazo, “pero el destino no deja de sorprendernos con nuevas oportunidades y puertas que se abren de par en par cuando menos te lo esperas”.



La bumanguesa, de 54 años, también le agradeció al canal y a sus compañeros, "por casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Estas tres letras mágicas sí que me han abierto puertas y hacen parte de mi esencia como persona y como periodista. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN me ha aportado a lo largo de más de 25 años".



Janiot finaliza su emotiva despedida al asegurar que “quiero seguir contribuyendo a que todos seamos y estemos mejor; es un privilegio que nos da este oficio en el que ‘vivimos la noticia’. Muchas gracias por estos años inolvidables”



En 2011, en una entrevista con El Espectador, Ángela Patricia Janiot contó que la primera noticia que presentóen CNN fue una sobre una reunión “para mediar en el proceso de paz entre árabes e israelíes”. Su trayectoria en esa compañía le permitió realizar el cubrimiento de acontecimientos mundiales e históricos como elecciones presidenciales en varios países de Latinoamérica como Argentina, Chile y Colombia; giras del papa; ataques terroristas y entrevistas con grandes dirigentes como Augusto Pinochet y Fidel Castro. Para Janiot ser la cara de CNN en Español fue “una enorme responsabilidad y mayor compromiso con esta profesión”.

Por el momento, no se sabe cuál sería el nuevo puesto que ocupará Janiot. Sin embargo, la presentadora anunció mediante su cuenta de Twitter, donde tiene más de 2 millones de seguidores, que irá adelantando noticias.

Estos son algunos mensajes que le han enviado sus seguidores, personajes y colegas:



