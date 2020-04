De puertas para adentro

Ser reportera en tiempos de coronavirus

Catalina Vargas

El virus no solo cambió la vida de millones de personas en el mundo, también cambió la forma de hacer nuestro oficio. En medio de la crisis hemos podido reinventarnos, ser recursivos y mostrar buenas historias. Un aplauso a todos esos valientes que hacen periodismo en estos tiempos.

Catalina Vargas dice que en este tiempo no solo hay que combatir el coronavirus, sino las “fake news”. / Archivo particular

La tarea de ser periodista en estos tiempos de pandemia se volvió casi titánica. Salir a la calle ya no es lo mismo. Hoy recorremos calles fantasmas en donde se respira una tensa calma. No puedo negar que también sentimos miedo e incertidumbre cuando salimos a reportar, ya que también estamos en la primera línea de batalla informando sobre un enemigo que no podemos ver.

Sin embargo, por más dura que esté la situación, la satisfacción y las ganas de servir a un país nos puede más. Nos puede más porque sabemos que todos estamos juntos en esta batalla, y es que basta con solo mirar las calles vacías para entender que nos cuidamos entre todos, que unidos podemos derrotar esta enfermedad, que en el mundo aún existe la solidaridad, y así quien no se motiva a salir a trabajar.

Es evidente que con esta pandemia la vida cambió para todos. Tuvimos que salir de la zona de confort para reinventarnos, para hacer un periodismo distinto, para contar nuevas historias y descubrir que no necesitamos estudios y sets megaequipados para transmitir información veraz y de calidad.

Nos dimos cuenta de que podemos trabajar con las uñas. Que al igual que para muchos colombianos el teletrabajo es incomodo, pero deja grandes resultados. La tecnología se volvió nuestro mejor aliado, y un simple celular nos permite transmitir desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, cuánta falta nos hacen las salas de redacción, los colegas, las conversaciones, los cafés, los amigos, todo.

La vida y el trabajo cambiaron tanto para nosotros que los tapabocas, los guantes, el agua y el jabón se volvieron nuevas herramientas de trabajo. Así como con muchos otros temas, en un abrir y cerrar de ojos tuvimos que aprender de medicina, psicología, economía, salud, virus, etc, para transmitir solo la verdad. Hasta las jornadas de trabajo se alargaron, pero todo ha valido la pena con tal, no solo de combatir el coronavirus, sino también las fake news, que por estos días sobran.

Sabemos que somos los primeros llamados a acatar todas las recomendaciones sanitarias y a mantener la calma, porque a final de cuentas ese es el mensaje que enviamos día a día a todos esos colombianos que nos ven, nos oyen o nos leen desde sus casas.

Hace poco menos de un mes, la agenda informativa era totalmente diferente, así como nuestras rutinas. Nos reuníamos con nuestras fuentes, podíamos hacer varias entrevistas en un día y la proximidad social no era problema para nosotros. Por el contrario, entre más cerca de la gente, mejor. Pero hoy, debido a las medidas de aislamiento, ya son pocas las entrevistas presenciales que realizamos, y por nuestra seguridad y la de nuestras fuentes, los videos, audios o entrevistas por Skype se volvieron nuestros mejores aliados. En medio de la crisis también hemos visto la necesidad de las personas de frente, pero también hemos sido testigos de lo que llaman solidaridad, del gran corazón de las personas que buscan ayudar a quien más lo necesitan y de las maneras menos pensadas.

Ir a ciertos lugares también se volvió toda una aventura, por ejemplo, el aeropuerto. Este lugar, que hasta hace unas semanas era un lugar común, hoy está restringido y solo ciertos reporteros autorizados pueden ir a hacer su trabajo desde allí, por el bien del periodista, su equipo, el medio de comunicación y el bien de todos.

Lo mismo pasa con los hospitales, que ahora están destinados para esos héroes de bata blanca que se dedican a salvar vidas en estos tiempos de crisis sanitaria y que hoy merecen todo nuestro respeto y admiración. Entre jefes, colegas y compañeros nos cuidamos y somos conscientes de que si cuidamos de nosotros mismos, también cuidamos a nuestras familias y a todo un país.

Ahora no solo somos periodistas, la mayoría también nos convertimos en operadores de radio, editores, camarógrafos, luminotécnicos y fotógrafos, entre otras muchas labores. Aprendimos a dar un mayor valor a cada persona que trabaja con nosotros y a su actividad. Los egos de las exclusivas y las primicias también quedaron a un lado, ahora todos los medios somos uno y sabemos que en nuestras manos está la responsabilidad de informar con veracidad, calidad y sensatez.

Aunque para nosotros las cosas tampoco están fáciles, y hay días en que la angustia también nos toca, basta con pensar que todo esto pasará y que todos, a su manera y desde sus casas, estamos aportando para el bienestar general de la sociedad.

Hace unos días estoy del otro lado, haciendo teletrabajo como medida preventiva por una gripa leve de uno de mis compañeros, pero desde acá, desde mi casa quiero dar las gracias a todas esas personas que nos escriben, que se preocupan por nosotros y por nuestra seguridad.

Volveremos a las calles, volveremos a correr, volverán los consejos de redacción, las grandes investigaciones y exclusivas, todos volveremos a salir más fuertes y con grandes lecciones en el corazón. Por ahora, prometemos dar lo mejor de nosotros, de nuestro conocimiento y de nuestra profesión para ayudar a mitigar esta crisis. Finalmente, nuestra misión como periodistas siempre será servir a la sociedad y qué mejor manera de hacerlo que informando bien y de forma responsable.

