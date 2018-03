Serie "Los Soprano" tendrá una precuela

AFP

Una productora estadounidense prepara una película cuya trama precede el inicio de la serie televisiva de culto "Los Soprano", dijo el jueves a la AFP una fuente cercana al tema, que confirmó la información divulgada por el sitio Deadline.

El estudio New Line Cinema, filial de Warner Bros (grupo Time Warner), compró los derechos del guion titulado "The Many Saints of Newark" (Los muchos santos de Newark) y escrito por el creador de "Los Soprano", David Chase, y por Lawrence Konner, guionista de cine y televisión.

La historia transcurre durante los años 60 en Nueva Jersey, bajo el telón de fondo de protestas raciales en la mayor ciudad del estado, Newark, precisó la fuente.

Trata sobre todo de las tensiones entre las comunidades afro-estadounidense e ítalo-estadounidense, aún más pronunciadas en el mundo del crimen organizado.

Los detalles del proyecto se mantienen en secreto, pero varios personajes de la serie "Los Soprano" aparecerían en la película, dijo la fuente.

El actor James Gandolfini, el inolvidable Tony Soprano de la serie, falleció en junio de 2013 de un paro cardíaco a los 51 años. Pero como el filme precede a la serie, su personaje sería interpretado por un actor más joven. (Leer Esa rara y compulsiva obsesión de James Gandolfini por el mal).

David Chase, coguionista, será también productor del filme y será consultado en el proceso de selección de un director, cuyo nombre aún se desconoce.

Difundida de 1999 a 2007 en la cadena de cable televisiva HBO, "Los Soprano" marcó un hito en la historia de las series de televisión. En 2002 (cuarta temporada) tuvo una audiencia de 18,2 millones de personas.

La saga de esta familia mafiosa de Nueva Jersey, con su humor negro, un guion cuidadoso y personajes complejos fue el inicio de la nueva edad de oro de las series.

"Los Soprano", que tuvo seis temporadas y un total de 86 episodios, fue recompensada con 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, los trofeos de la televisión estadounidense.



Los Soprano



La historia giraba alrededor de la vida y familia de Anthony "Tony" Soprano, un hombre de clase media de Nueva Jersey, temperamental y violento, jefe de la familia criminal DiMeo y patriarca de la familia Soprano.

Durante cada capítulo, Tony lucha por equilibrar su vida familiar con su carrera en la Mafia. Por ello, comnezó a sufrir depresión y ataques de pánico debido a años de estrés en su "negocio", emociones reprimidas y una infancia difícil por lo que acude a la Dra. Jennifer Mielfi, una psicóloga de mediana edad que trata a Tony de la mejor manera que puede y que a menudo se enfrentan por diversos problemas.

Ambos sienten atracción el uno por el otro, pero Melfi nunca lo muestra abiertamente. Añadiendo más complicaciones a su vida, la relación con su esposa Carmela Soprano es tensa, al igual que con sus dos hijos, Meadow y Anthony Junior.



"Los Soprano" contó con las actuaciones de James Gandolfini como Tony Soprano, Edie Falco como Carmela Soprano, esposa de Tony; Lorraine Bracco como Dra. Jennifer Melfi, la psiquiatra; Michael Imperioli como Christopher Moltisanti, el sobrino de Tony; Dominic Chianese como Corrado "Junior" Soprano, el tío de Tony bajo investigación de la FBI; Jamie-Lynn Sigler y Robert Iler como Meadow y Anthony Soprano Jr., hijos de Tony; Steven Van Zandt como Silvio Dante, mejor amigo y la consistente voz de razón de Tony; Drea de Matteo como Adriana La Cerva, novia de Christopher y Tony Sirico como Paulie Walnuts.