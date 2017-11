Serie "The Walking Dead" cambia de horario

Redacción medios

Imagen de "The Walking Dead". Cortesía

"The Walking Dead" cambia de horario desde este domingo 5 de noviembre. El canal Fox Premium anuncia que con el objetivo de "mantener la simultaneidad del estreno de cada episodio" con Estados Unidos, el horario de emisión será a partir de las 9:30 de la noche (antes era a las 8:30 p.m.).

El cambio se debe al cambio de horario que tendrá Estados Unidos por la temporada de invierno. Por esta razón, el nuevo horario de emisión de "The Walking Dead" sólo se aplica para el domingo; pues el lunes los televidentes seguirán viéndola por Fox a las 10 de la noche.

"The Walking Dead" comenzó el pasado 22 de octubre su octava temporada con la emisión del episodio número 100. El próximo domingo se verá a nivel mundial el capítulo "Monster" (Monstruo), donde el conflicto con los “Salvadores” lleva a consecuencias no deseadas para las comunidades de Hilltop, The Kingdom y Alexandria.

En esta nueva temporada, Rick lleva una "guerra sin cuartel" a Negan y sus fuerzas. Los Salvadores son más, están mejor equipados y son despiadados, pero Rick y las comunidades unidas lucharán por la promesa de un futuro mejor. Las líneas de batalla son trazadas a medida que avanzan en una ofensiva cinética y llena de acción. (Le puede interesar The Walking Dead: imágenes de la nueva temporada).