Serinda Swan: “Amo interpretar a mujeres fuertes”

Daniela Suárez Zuluaga

Inspirada en la exitosa serie de libros de M.R. Hall, La forense es una serie conducida por mujeres que se concentra en Jenny Cooper, interpretada por Serinda Swan, investigadora forense que trata de desentrañar muertes sospechosas en Toronto. Jenny es una forense valiente y decidida, pero vulnerable e impulsada por un intenso deseo de descubrir la verdad.

¿Cómo es su personaje en la serie?

El personaje de Jenny Cooper ya existía antes de la serie, pues está basada en la novela escrita por M.R. Hall, novelista y guionista británico; así que es un personaje que ya vivía antes de realizar la serie, y eso lo hace aún más divertido de interpretar. Es una mujer fuerte y muy capaz, que está luchando con una enfermedad mental, ansiedad y ataques de pánico. En el momento en que fallece su esposo, ella sufre un choque psicológico, lo que la hace vivir su propio drama y sus problemas alrededor de esto.

Su personaje se caracteriza por ser fuerte. Para usted, como mujer, este debe ser un rol importante para interpretar…

Sí, claro. Pienso que todas somos bellas a pesar de nuestros defectos, además las mujeres debemos tener fe en nosotras mismas. Hay unas que luchan contra sus miedos, contra su destino, su camino, sin importarles lo que la sociedad les imponga y hace tiempo que me definí como una mujer de carácter fuerte, a quien le gusta interpretar personajes fuertes.

¿Cómo se involucra usted con su personaje?

Leí el libro y me senté con el creador de la serie, lo que me gustó es que es una historia humana, una historia real, y que mi personaje está lleno de emociones, puede llorar y al rato estar feliz. Para mí era un reto poder mostrar eso e interpretar tantas emociones, leí mucho y estudié sobre el personaje, sobre su vida, sobre los médicos y sobre las emociones; también tuve que investigar cómo es entrar en pánico, tener crisis emocionales, todas estas cosas… y creo que a raíz de todo ese estudio lo logré, pues la gente comenta que transmito bien todas esas emociones, y en realidad era lo que yo buscaba, y hay gente que se identifica con el personaje.

¿Qué ha tenido que cambiar para interpretar a Jenny Cooper?

Cada vez que interpreto un personaje nuevo, soy consciente de que hay cosas de mí que debo cambiar, tengo que reinventarme para darle ese aire nuevo, y como artista sé que hay muchas maneras de hacerlo, entre esas la versatilidad. Para mí es muy importante también cómo se ve el personaje físicamente, cómo se peina, y así, poco a poco, me adapto. Por ejemplo, cuando interpreté personajes de Marvel empecé a hacer ejercicio todos los días para verme muy delgada. Eso tampoco quiere decir que deje de ser yo, pero siempre tengo claro que cuando voy a actuar no es para contar mi historia, sino la de alguien más.

¿Cómo es su relación con los otros actores de la serie?

El hecho de trabajar en Canadá es algo increíble, el ambiente de la gente y la oportunidad que hemos tenido de estar allí es muy buena, hace que el proyecto sea mucho más divertido. A pesar de que en la vida real no somos muy cercanos, todos son maravillosos, tienen una energía fantástica. Todos somos como una familia y tenemos una gran conexión.

¿Ha sido muy difícil para usted interpretar este personaje?

Creo que todos los personajes tienen su grado de dificultad y representan un reto, por esa misma razón me gusta asumir nuevos roles, porque me permiten ponerme nuevos retos. Tuve que leer el libro, estudiar su personalidad, los problemas que vive y entender el proceso emocional por el cual ella atraviesa. Yo no creo que sea muy difícil, pero sí se debe tener una muy buena preparación para poder contar la historia de una manera más real.

¿Cómo logró recrear a Jenny Cooper y qué tan desafiante fue para usted?

Cuando amas un personaje, lo que más quieres es sacar lo mejor de ti, poder interpretarlo de la mejor manera y te preocupas mucho por eso, por hacer las cosas lo mejor posible. A mí Jenny me generaba muchas expectativas por cumplir, porque emocionalmente tiene muchos altibajos, la depresión, la ansiedad, en su niñez tuvo muchos traumas; entonces para mí se trata de demostrar su humanidad, que es capaz de ser madre y a la vez profesional. Me he divertido muchísimo interpretando este personaje, y me apasioné desde el comienzo con el proyecto y con la historia de

la serie.

¿Cómo cree que los personajes que ha interpretado inspiran a mujeres adolescentes?

Considero que he tenido que interpretar personajes muy humanos, y es curioso porque generalmente son muy diferentes a quien soy. Hay papeles que me encantaría interpretar y que son completamente opuestos a lo que soy. Con Jenny somos muy distintas en todos los sentidos. Si hay algo que he aprendido es que la sociedad nunca debe determinar la manera en la que me veo a mí misma. Por mucho tiempo le vi bastante significado a la belleza física, pero eso no tiene nada que ver con quién eres. A veces categorizamos a las personas sin darnos cuenta del talento que tienen, a veces me gustaría mostrar un poco más de lo que soy yo y no solo de cómo me veo.

¿Qué piensa sobre la salud mental?

Es un tema muy actual, puede que tú no sufras de alguna enfermedad mental, pero alguien cercano a ti sí. Esto te enseña también a manejar estas situaciones. Mucha gente que vive esto no busca ayuda, no busca un doctor, porque no quieren sentirse categorizados como locos. Y si vemos, hoy en día más y más personas tienen problemas mentales, y creo que también se debe mucho a la presión social, de cómo debes ser o verte físicamente, de qué cosas debes tener… la vida superficial que venden las redes sociales. Para mí es un privilegio conocer este tipo de situaciones y aprender a manejarlas por si se presentan en mi vida o en mi entorno.