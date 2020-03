“Shakespeare Uncovered”, la serie sobre las obras del escritor, estrena temporada

Redacción medios

“Shakespeare Uncovered” es una serie que explora las obras más apreciadas de William Shakespeare. La tercera temporada, que se emite en Latinoamérica desde el 7 de marzo por Film & Arts, presenta en cada episodio a un reconocido actor que tiene una relación especial con una obra en particular. (Le recomendamos: Los enigmas de Shakespeare).

El primer episodio, por ejemplo, es con Helen Hunt y está dedicado a “Much ado about nothing” (Mucho ruido y pocas nueces), una de las 13 obras de Shakespeare que tienen lugar en Italia, un país cálido, sensual y acogedor para cualquier inglés del siglo XVI que escribiera sobre amantes. Claudio y Hero son los amantes convencionales, demasiado callados para hablar entre ellos; Beatrice y Benedick son los escépticos, demasiado ocupados insultándose mutuamente para darse cuenta de cuánto están enamorados. Hunt explora esta exquisita comedia de comparación y contraste.

Los presentadores Brian Cox, F Murray Abraham, Simon Russell Beale y por supuesto Helen Hunt, se deleitan con las imágenes de archivo, los profesores estudian minuciosamente los manuscritos y los políticos y psicólogos analizan algunos de los discursos más persuasivos de Shakespeare.

Además, los actores discuten sobre cómo interpretar a los personajes, exploran las ubicaciones pertinentes y ensayan escenas clásicas en el escenario icónico del Globe Theatre de Londres.

En el episodio dedicado a “Julius Caesar” la serie asombra con lo poco que ha cambiado la política, mientras que las tensiones raciales oportunas se descubren en “El mercader de Venecia”. Las cosas se oscurecen aún más con el retorcido villano en “Ricardo III”, se vuelve misterioso y mágico con “The Winter’s Tale”, y toma un giro sorprendentemente contemporáneo con la audaz obra “Measure for Measure”.

Detalles de otros capítulos

“El mercader de Venecia” con F. Murray Abraham. Sábado 14 de marzo a las 7:00 pm

Shakespeare probablemente nunca conoció a ninguna persona de religión judía. Tres siglos antes de que el Mercader de Venecia fuera escrita, Inglaterra se convirtió en el primer país de la Europa Medieval en expulsar a la población judía. Abraham aborda el ubicuo antisemitismo que caracterizó a Europa en la época de Shakespeare. Comparando a Shylock con el villano judío de la época, el episodio analiza los esfuerzos a lo largo de los años para interpretarlo como villano y víctima.

“Medida por Medida” con Romola Garai.

Medida por Medida toma una asombrosa mirada sobre moralidad sexual, hipocresía y acoso. Shakespeare nos pide que sopesemos el precio de la libertad contra el del costo social y moral del libertinaje. Es una obra sobre vicios, la ley y la corrupción sexual en sus niveles más altos, y por más de dos siglos fue considerada muy picante para ser producida en un escenario británico. Garai explica por qué no hay un final feliz alegre en esta obra, sino algo mucho más oscuro y complejo: una historia verdaderamente sexual para nuestro tiempo.

“Julius Caesar” con Brian Cox. Sábado 21 de marzo a las 7:00 pm

El Julio Caesar de Shakespeare es una obra que ratifica la libertad contra la tiranía. Pero, ¿qué es la tiranía? Shakespeare no lo hace sencillo. En orden de preservar la libertad de la República Romana, Julio Caesar, un líder excesivamente poderoso, es asesinado por senadores romanos liderados por su amigo Brutus. Caesar quería convertirse en emperador. ¿Brutus es un traidor o un gran héroe y defensor de la libertad? Brian Cox explora cómo Julius Caesar, durante muchos años, fue visto para representar la experiencia estadounidense: el nacimiento de una República. La obra explora lo fácil que es para una república libre caer en la corrupción.