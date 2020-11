La colombiana recibió el premio en los E! People’s Choice Awards 2020, ceremonia en la que Jennifer Lopez fue reconocida como icono.

Sofía Vergara fue elegida como la mejor actriz de comedia de la televisión estadounidense en los E! People’s Choice Awards 2020, galardones en los que el público escoge a sus personajes favoritos en las industrias del cine, televisión o música.

La artista colombiana cierra así su etapa como Gloria Delgado Pritchett, personaje que durante más de una década interpretó en la serie “Modern Family”, que finalizó en abril pasado, y que la catapultó como la actriz mejor pagada del mundo.

Los E! People’s Choice Awards 2020 se realizaron en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, Estados Unidos, bajo la presentación de la cantante Demi Lovato.

“Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche, ya que honestamente he pasado los ‘tres años’ más largos de toda mi vida”, dijo la artista en la gala que se realizó sin público debido a las restricciones sanitarias ligadas a la pandemia del coronavirus.

Sofía Vergara lució un vestido naranja cortesía de Dolce & Gabbana. “Gracias ‘People’s Choice Awards’, gracias ‘Modern Family’, gracias Gloria Pritchett”, escribió en su cuenta de Instagram.

En los E! People’s Choice Awards 2020 Jennifer Lopez fue reconocida con el premio People’s Icon quien conmovió a todos con un emocionante discurso inspirado en el poder de las mujeres latinas; el magnate del entretenimiento, empresario y filántropo de renombre mundial Tyler Perry con el premio The People’s Champion; y la galardonada actriz, productora y directora ejecutiva Tracee Ellis Ross con el premio The Fashion Icon.

Por su parte, la guatemalteca Gaby Asturias se llevó el premio influenciador latino del año, convirtiéndose en la primera latina en recibir este gran premio por el que también competía Daniella Álvarez.

Las actuaciones de la noche incluyeron la poderosa interpretación de Justin Bieber del sencillo “Holy” y la canción recién lanzada “Lonely” junto con una actuación enérgica de “Ungodly Hour” del dúo Chloe X Halle.

Ganadores E! People’s Choice Awards 2020

People’s Champion Award: Tyler Perry

Fashion Icon Award: Tracee Ellis Ross

People’s Icon de 2020: Jennifer Lopez

Influenciadora latina de 2020: Gaby Asturias

Actriz de cine de 2020: Tiffany Haddish – Like a Boss

Estrella de película de acción: Chris Hemsworth - Extraction

Estrella masculina de película de drama: Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Estrella de película de comedia: Joey King – The Kissing Booth 2

Mejor película de comedia: The Kissing Booth 2

Mejor estrella de drama: Mandy Moore – This Is Us

Programa de variedades diurno: The Ellen DeGeneres Show

Estrella de comedia: Sofía Vergara - Modern Family

Mejor talk show nocturno: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Estrella femenina de tv: Ellen Peompeo – Grey’s Anatomy

Mejor show: Grey’s Anatomy

Concursante de competición: Gigi Goode - RuPaul’s Drag Race

Show Bingeworthy: Outer Banks

Show de Sci-Fi/fantasía: Wynonna Earp

Show de comedia: Never Have I Ever

Estrella de Reality: Khloé Kardashian – Keeping Up With the Kardashians

Estrella masculina de TV: Cole Sprouse – Riverdale

Show de competición: The Voice

Reality show: Keeping Up With the Kardashians

Show de drama: Riverdale

Mejor artista country: Blake Shelton

Artista masculino musical: Justin Bieber

Grupo: BTS

Artista Latino de 2020: Becky G

Artista nuevo: Doja Cat

Video musical: Dynamite – BTS

Colaboración: WAP – Cardi B ft. Megan Thee Stallion

Soundtrack: Only The Young de Taylor Swift – Miss Americana

Álbum: Map of the Soul: 7 – BTS

Canción: Dynamite – BTS

Artista femenina: Ariana Grande

Estrella animal: Doug The Pug

Mejor acto de comedia: Leslie Jones: Time Machine

Social star: Emma Chamberlain

Podcast: Anything Goes with Emma Chamberlain