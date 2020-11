Sol: “Se nos olvida que la vida puede ser un juego”

La periodista musical de “Universo RTVC”, una marioneta, dice que no ha sido afectada por la pandemia. Sin embargo, confiesa que le hacen falta los conciertos presenciales.

Para quienes no han visto “Universo RTVC”, ¿cómo describiría este producto audiovisual?

Es una causa justa como las que yo suelo promover. Es nuestra historia, venimos de un sistema de medios que salva su mundo con música y mucha cultura. Como llegamos por accidente a RTVC, lo hemos hecho nuestra casa y aquí vemos que se quiere expresar la cultura, educar y entretener a todo este país, cómo es que le dicen, ¿Colombia?

¿Quién es Sol?

Yo soy periodista musical y activista de todo lo que los demás ven como causa perdida. Tengo 25 años humanos, soy una groupie que ama la música de todo tipo, pero especialmente el rock y el hip hop. Hago yoga, tai-chi, escalada y capoeira. Y los tatuajes son lo máximo.

¿Cuál es el papel que Sol cumple en “Universo RTVC”?

Pues acabé aquí accidentalmente, pero ya sea acá o en cualquier otro universo, mi misión es luchar siempre por las causas y mostrar cómo la música, la cultura y el arte pueden ayudar a salvar el mundo.

Sol es periodista musical. ¿Qué tanto afectó su trabajo esta época de pandemia?

A mí no me afectó casi en nada. Soy de goma espuma y el oxígeno es para las personas, los animalitos y las plantas de este planeta. Eso sí, me hacen falta los conciertos y los festivales, pero ya vendrán muchos y allá estaré.

A la hora de hablar de música, ¿qué es lo más importante para Sol? ¿Tiene preferencia por un género musical?

Me encanta la música auténtica y también como aquí en RTVC apoyan la música independiente, eso me gusta mucho. Aunque el rock en todos sus estilos y el hip hop son los géneros que más me hacen saltar y bailar. De hecho, desde que llegué, no he parado de oír música de acá y puedo decir que ya soy “flán” de muchos artistas que ojalá algún día pueda conocer.

¿A Sol le gusta más hacer sus reportajes frente a la cámara o prefiere la radio?

En todas partes. Con cámara, sin cámara, con micrófono, sin micrófono, con megáfono, señales de humo, telegramas... ¡como sea!

¿Se considera una influenciadora? Si es así, ¿cuál es la responsabilidad al ejercer su labor?

Quisiera influir mucho más. Hay bastantes cosas de este mundo que, uniéndonos y poniéndonos en el lugar de los demás, podríamos arreglar... hasta salvar a los mosquitos, porque llevan nuestra sangre.

¿Por qué cree importante mostrarle al público cómo se hacen la radio y la televisión en Colombia?

Porque el trabajo que se hace en medios públicos es buenísimooo. Hay mucha gente pila y creativa que hace programas para todos: los niños, los grandes, cuentan historias de personajes increíbles. En nuestro universo, el sistema de medios es como un espejo en el que podemos ver cómo somos... y eso que nosotros somos bien diversos… Vamos viendo que en RTVC pasa parecido, pero es que acabamos de llegar.

¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación?

Pues es que los medios son nuestros ojos y oídos para ver y oír lo que no alcanzamos a ver normalmente por nosotros mismos. Sin ellos, no podríamos saber de música, conocer otros lugares, saber quiénes necesitan ayuda, conectar distintos mundos y universos.

Las marionetas han tenido un auge en los últimos años en Latinoamérica. ¿Por qué cree que gustan tanto?

Porque somos bonitos, apachurrables y felpuditos, ja ja ja ja. Mentira, yo creo que por lo que somos diferentes, muy reales y podemos recordar a todos que el espíritu infantil y juguetón siempre está en nosotros. A veces nos complicamos mucho y se nos olvida que la vida puede ser un juego.