La serie de Obi-Wan Kenobi es uno de los proyectos más esperados y secretos de todas las series que prepara Disney+. Además del regreso de Ewan McGregor como el Maestro Jedi, han comenzado a expandirse los rumores de que aparecerán otros muchos personajes de la franquicia, entre ellos el Comandante Cody y el mismísimo Darth Vader.

Los detalles de la serie de Obi-Wan Kenobi son todo un misterio. Ha trascendido que estará ambientada entre el Episodio II y IV de Star Wars. Y según el canal de YouTube, Kessel Run Transmissions, el Jedi tendrá dos grandes enemigos en su contra. (Lea: La historia sobre Obi-Wan Kenobi que Disney+ no quiso mostrar en su serie)

Por un lado, se rumorea que el Comandante Cody, el soldado clon que estaba a las órdenes de Kenobi en La venganza de los Sith, aparecerá junto a su batallón, el 212, para terminar de cumplir la Orden 66, que no es otra que eliminar hasta el último de los Maestros Jedi. Se espera que Temuerra Morrison, quien lo interpretó en el Episodio III. retome su papel, del mismo modo que volverá a interpretar a Boba Fett en The Mandalorian.

La otra gran amenaza de la serie la representaría Darth Vader, interpretado sorprendentemente por Hayden Christensen si se confirman los rumores, cuyo objetivo será localizar y eliminar al que antaño fuese su mentor, convertido ahora en guardián de la seguridad de su hijo Luke Skywalker en Tatooine. (Lea también: “Obi-Wan Kenobi”: algunas noticias sobre la serie de Disney +)

El canal de YouTube también asegura que la filmación de la serie de Obi-Wan podría comenzar antes de lo esperado, comenzando con el rodaje de tomas exteriores en algún lugar de California del Sur en el septiembre. También explican que se utilizarán los mismos sets que recrearon Tatooine para la serie de The Mandalorian.

La serie de Obi-Wan contará con la directora de The Mandalorian y Better Call Saul Deborah Chow, y será uno de los muchos proyectos de expansión del Universo Star Wars a través de las series de Disney+, entre las que se incluyen, además de las mencionadas, una serie de precuelas de Rogue One con Cassian Andor (Diego Luna) y los rumoreados proyectos individuales de Lando Calrissian, Han Solo y Darth Maul.