Starzplay, el servicio de streaming premium internacional de Starz, anunció en Comic Con de Brasil de este fin de semana, que la segunda temporada de la exitosa serie “Pennyworth” se estrenará en la plataforma en Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, América Latina, Luxemburgo, Holanda, España, Suiza y el Reino Unido, el domingo 28 de febrero de 2021, con nuevos episodios que se emitirán de manera semanal.

La serie de origen de DC “Pennyworth” sigue a Alfred Pennyworth (Jack Bannon - “The Imitation Game”), un exsoldado británico de SAS de unos 20 años, que forma una empresa de seguridad en el Londres de los sesentas y va a trabajar con el joven multimillonario Thomas Wayne (Ben Aldridge - “Our Girl”, “Reign”, “Fleabag”), antes de convertirse en el padre de Bruce Wayne. (Le recomendamos: Justin Timberlake protagoniza “Palmer”, la apuesta de Apple TV + de febrero).

Además de Bannon y Aldridge, la segunda temporada de “Pennyworth” presenta el regreso de las estrellas Emma Paetz (“Gentleman Jack”), Hainsley Lloyd Bennett (“Eastenders”), Ryan Fletcher (“Outlander”), Dorothy Atkinson (“Hanna”, “Harlots”, “Call the Midwife”) e Ian Puleston-Davies (“Tin Star”, “Marcella”). Además de incluir las participaciones de Paloma Faith (“The Imaginarium of Doctor Parnassus”) y Jason Flemyng (“El curioso caso de Benjamin Button”).

Hace unos días, se anunció que James Purefoy (“The Following”, “Sex Education”, “Altered Carbon”), Edward Hogg (“Taboo”, “Harlots”, “White Lightning”), Jessye Romeo (“Curfew,” “In the Long Run”), Ramon Tikaram (“Brassic”, “The Victim”) y Harriet Slater (“Faunutland and the Lost Magic”) se unirían al elenco como figuras habituales de la serie.

La serie de Alfred Penniwort estará basada en personajes de DC creados por Bob Kane con Bill Finger. La propuesta dramática de Warner Bros. Television es producida ejecutivamente por Bruno Heller (“Gotham”, “The Mentalist”, “Rome”) con Danny Cannon (“Gotham”, “CSI”) y Matthew Patnick (“The Night Manager”, “Peaky Blinders”). En todo el mundo será distribuida por Warner Bros. International. (Le puede interesar: Directv: películas y documentales para ver en febrero de 2021).

