Stephen King cree que "La casa de papel" es "fascinante y divertidísima"

"La casa de papel" sigue extendiendo su éxito por todo el planeta. El escritor Stephen King, quien ya mostró su admiración por las dos primeras temporadas, compartió su opinión sobre la tercera temporada de la aplaudida serie de Netflix. Y el veredicto del popular autor es claro: "Es mucho mejor que la primera. Es fascinante y divertidísima". (Le puede interesar: "La casa de papel" logra récord y se convierte en la producción más vista de Netflix).

Fue en Twitter donde el escritor comentó sus impresiones sobre los nuevos episodios de la serie creada por Álex Pina. "Money Heist, también conocida como La casa de papel: La temporada actual supera a la primera. Es emocionante e hilarante". Opinión que provocó buenas reacciones entre los fans españoles. (Puede leer: "It 2" tendrá las dos escenas más polémicas de la novela de Stephen King).

MONEY HEIST, aka CASA DE PAPEL: The current season tops the first one. It's exciting and hilarious.

Stephen King es seguidor de la serie desde que las aventuras de El Profesor, Tokyo, Denver y compañía saltaron a Netflix. En noviembre de 2018 comentó que la ficción emitida originalmente por Antena 3 era "fuegos artificiales". Posteriormente declaró que sus personajes favoritos eran Berlín (Pedro Alonso) y Nairobi (Alba Flores). (Le puede interesar: Planeta publicará libros de “La casa de papel”, “Élite” y “La casa de las flores”).

De hecho, hace un par de semanas, Stephen King compartió una foto en la que llevaba la icónica máscara de Dalí, regalo de agradecimiento de los responsables de la producción, y en la que proclamaba "nuevo miembro de la banda", bajo el nombre de "Boston".

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv