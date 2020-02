Steven Spielberg presenta el tráiler de "Amazing Stories", su serie para Apple TV+

CulturaOcio - Europa Press

Apple TV + publicó el primer tráiler de "Amazing Stories" ("Cuentos Asombrosos"), miniserie producida por Steven Spielberg que ofrece una nueva versión de la ficción homónima de los años 80 que el propio realizador dirigió. (Le puede interesar: "After Dark", la historia que Steven Spielberg llevará a los dispositivos móviles).

El clip, de poco más de un minuto de duración, ofrece presenta rápidamente las "cinco historias únicas" que componen la ficción, incluida la de un niño que descubre que su abuelo es un superhéroe. Por el momento se desconoce la sinopsis de los episodios.

Esta nueva versión se desarrolló originalmente para NBC en 2015, con el creador de "American Gods" y "Hannibal", Bryan Fuller, a la cabeza. El ‘reboot’ pasó a manos Apple en 2017 y Fuller renunció debido a diferencias creativas en 2018. La serie ha sido descrita como una "reinvención" de la original, ganadora del Emmy, que "transportará personajes cotidianos a mundos de maravilla, posibilidad e imaginación".

"‘Amazing Stories’ es una serie muy querida que ha capturado nuestra imaginación y no podríamos estar más emocionados de compartir su próxima versión con un público global de todas las edades", dijo Matt Cherniss, jefe de desarrollo de Apple TV +, en un comunicado.

En esta ocasión Spielberg solo ejercerá como productor ejecutivo y la serie estará dirigida por Mark Mylod, Chris Long, Michael Dinner, Sylvain White y Susanna Fogel. Eddie Kitsis y Adam Horowitz serán los showrunners del proyecto.

El primer episodio, protagonizado por Dylan O'Brien, Victoria Pedretti y Sasha Alexander, llegará a Apple TV + el próximo 6 de marzo. Los próximos capítulos, titulados "The Rift", "Signs of Life", "Dynoman and the Volt" y "The Heat", se lanzarán cada viernes.