"Stranger Things": cuatro teorías que explican el regreso de Hopper a la serie

CulturaOcio - Europa Press

Tal y como reveló el primer avance de Stranger Things 4, el carismático sheriff de policía Hopper está de vuelta tras su desaparición al final de la última temporada. Esto inevitablemente ha llevado a los fans a hacer todo tipo de especulaciones sobre el futuro del personaje. ¿Lo tienen los rusos? ¿Está en el mundo espejo? Aquí van cuatro teorías de Stranger Things 4.

Al final de la tercera temporada, Hopper parecía haber muerto atrapado en la explosión del laboratorio de experimentación ruso. Pero la escena post-créditos del último episodio reveló que los soviéticos tenían preso a un estadounidense, que muy posiblemente sea el propio Hopper. (Le puede interesar: "Stranger Things 4": ¿Los rusos tienen su propia Eleven?).

Con esta premisa, han empezado a circular en las redes sociales una serie de teorías, algunas más disparatadas que otras. Una de ellas señala que la nueva ubicación del sheriff en Rusia podría guardar relación con su papel como el Guardián Rojo en la película de Viuda Negra. Aunque esto por supuesto es más que improbable.

Theory:

Hopper is alive in stranger things but the crew never find him and he is trained by the Russians and becomes Red Guardian from the black widow movie

Stranger things is confirmed part of the MCU — please check pinned (@ZestyZeo) February 14, 2020

"Hopper 'muere' y se va a Rusia. Ahí se cambia el nombre por Alexei en honor de un viejo amigo. Más tarde empieza a salir con Natasha Romanoff. ¡BOOM! ¡Stranger Things y el Universo Marvel juntos!", asegura un fan entusiasta en un tuit.

Lemme explain!



So Hopper “dies” and goes to Russia



He changes his name to “Alexi” in honor of an old friend



Eventually starts hanging out with Natasha Romanoff



This can mean only one thing...



Stranger Things is in the MCU! BOOM! CONFIRMED!! pic.twitter.com/JBAhH3ZxQZ — Ben (@BenHartWithNoE) February 14, 2020

Mientras tanto, otros fans aseguran que Hopper de alguna forma pudo haber absorbido los poderes de Once en algún momento antes de la explosión, lo que explicaría como logró teletransportarse a Rusia, a la vez que da un motivo a la desaparición de los poderes de la propia niña.

#StrangerThings THEORY: what if Hopper is the one that has powers now — Gumshoe Samma (@theRealiHeart) February 14, 2020

Una tercera teoría apunta a que los propios rusos podrían haber salvado al sheriff, ya que han logrado crear su propia puerta al mundo espejo, de una forma similar a como querían hacerlo en la tercera temporada, y que el protagonista logró evitar, aun a riesgo de sacrificar su vida.

Por último, pero no por ello menos importante, una cuarta teoría apunta que el Azotamentes podría haberse puesto en contacto con Hopper cuando este estaba al otro lado del mundo espejo, controlando su mente como hizo con Bill con la intención de traer de vuelta a Once a sus dominios, lo que daría pie a un gran argumento para la cuarta temporada, que actualmente está en plena filmación y por el momento no tiene fecha de estreno prevista.

Will the Mind Flayer use Hopper to get back at Eleven? @Milliestopshate pic.twitter.com/nRuqBAJerq — Gus Barone (@GusBarone) February 11, 2020

Por el momento, lo único que se sabe es que Hopper estará en un lugar remoto cuando empiece la temporada. "Está encarcelado lejos de su hogar en el páramo nevado de Kamchatka, donde enfrentará peligros tanto humanos como otros", explicaron los hermanos Duffer en una carta a los fans.