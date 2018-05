"Striker Force 7", la serie animada de Cristiano Ronaldo

BANG Showbiz

Además de prepararse para el partido crucial contra Liverpool, que determinará si el Real Madrid acaba levantando la Copa de Europa por tercera vez consecutiva, el futbolista Cristiano Ronaldo ha anunciado este jueves una llamativa colaboración profesional que implicará por primera vez en el desarrollo de una serie de animación inspirada, como no podría ser de otra manera, por su exitosa trayectoria. (Le puede interesar: Cristiano Ronaldo producirá una serie sobre fútbol para Facebook Watch)



"Siempre he sido un gran fan de los superhéroes y estoy encantado de contribuir a la creación de una serie de dibujos animados. De la misma manera en que el fútbol conecta culturas y gente de todos los lugares del mundo, creo que los personajes animados y los héroes tienen la habilidad de hacer lo mismo. Me encanta la idea de combinar mi pasión por el fútbol y por los superhéroes con este proyecto y compartirlo con mis fans", ha explicado en un comunicado.



La producción en cuestión se llamará 'Striker Force 7' y estará protagonizada por un grupo de futbolistas equipados con poderes sobrenaturales y, sobre todo, con la necesidad de combatir la injusticia a través de sus habilidades con el balón, aunque de momento no han trascendido más detalles sobre la trama o el público objetivo al que irá especialmente dirigida la ficción. (Le puede interesar: Cristiano Ronaldo: "El penalti es penalti. No sé por qué protestan")

El también capitán de la selección portuguesa ha unido fuerzas, por un lado, con el estudio de diseño y animación Graphic India y, por el otro, con la compañía de marketing VMS Communication, una alianza que, además de desembocar en la creación de la serie, también derivará en la producción de material promocional y contenidos digitales relacionados.