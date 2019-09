"Survive", el proyecto de Sophie Turner después de "Game of Thrones"

-Agencia Europa Press

Tras el esperado, y no menos polémico, final de Game of Thrones (Juego de Tronos), Sophie Turner regresa a la televisión para protagonizar Survive, una serie que será una de las cartas de presentación de Quibi, una nueva plataforma de streaming que producirá contenido únicamente para dispositivos móviles. (Le puede interesar: "Game of Thrones" lidera los premios Emmy con diez galardones)

El servicio, que tiene previsto su debut en abril de 2020, ya trabaja con directores de la talla de Steven Spielberg, Antoine Fuqua o Guillermo del Toro y con estrellas como Idris Elba, Justin Timberlake o Tyra Banks. (Lea también: "Game Of Thrones" tendrá una segunda precuela centrada en la historia de los Targaryen)

Entertainment Weekly informa que Turner protagonizará la serie junto a Corey Hawkins (Straight Outta Compton). En esta ocasión, la actriz que dio vida a Sansa Stark interpretará a Jane, mientras que Hawkins encarnará a Paul, los dos jóvenes son los únicos supervivientes de un accidente aéreo en una remota montaña. (Además: Creadores de "Game of Thrones" realizarán contenido para Netflix)

Ambos deberán aprender a trabajar juntos y luchar contra los elementos para regresar a la civilización, mientras se enfrentan a traumas personales. De hecho, el libro homónimo en el que basa, publicado por Alex Morel en 2012, relata los diferentes intentos de suicidio de Jane.

"Este es un personaje complejo que lucha contra viento y marea, no solo para salvar su vida, sino también para encontrar su propia fuente de fortaleza y coraje. Solo espero que esto pueda llegar a cualquiera que tenga baja autoestima para darse cuenta de que son más valiente de lo que creen y busquen el apoyo que necesitan", comentó Sophia Turner.

Survive es uno de los muchos proyecto de Quibi que se basan en entregas cortas de diez minutos o menos, concebidas para ser vistas únicamente en smartphones o tablets.