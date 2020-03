Terminó el rodaje de la segunda temporada de "The Mandalorian"

CulturaOcio - Europa Press

Imagen de "The Mandalorian".

Imagen de "The Mandalorian". Disney

Esta nota contiene spoilers. Ya terminó el rodaje de la segunda entrega de The Mandalorian, la serie de Star Wars para Disney+. Esta temporada, que lleva meses en Los Ángeles ultimando su producción, contará con algunos episodios dirigidos por Taika Waititi y traerá de vuelta al cazarrecompensas que le da título junto a otros personajes. Y entre ellos, cómo no, estará la sensación de la primera temporada, Baby Yoda o The Child, como le denomina Lucasfilm. (Además: Este es el Baby Yoda que se roba las miradas en “The Mandalorian”)

Ha sido el director de fotografía Baz Idione quien, a través de una publicación en redes sociales, ha informado de fin de la filmación. En ella, Idione colgó la imagen de una claqueta de rodaje perteneciente a un episodio dirigido por Dave Filoni, quien será, probablemente, el responsable del capítulo final de la temporada.

La primera temporada terminó con Moff Gideon portando el misterioso sable láser oscuro, un arma ancestral perteneciente a la cultura de los cazarrecompensas. Giancarlo Esposito, que interpreta a Gideon en la ficción, adelantó en una Expo Fan en Vancouver que la nueva temporada tendrá altas dosis de acción. (Lea: ¿Más de Baby Yoda? Regresa en la próxima temporada de "Mandalorian")

"(Habrá) acción épica con sables láser en esta serie" comentó el actor. Además, Esposito habló sobre el "honor" que suponía para su personaje ser el único personaje de la primera temporada en ser "honrado con el sable laser oscuro".

Además, el actor dejó caer de manera ambigua que su personaje podría, en algún momento, unirse al lado luminoso de la fuerza. "Moff Gideon es básicamente un guardián de un planeta, o de una galaxia. Es el mejor guardián. Así que podría estar ahí para cambiar las cosas a mejor", indicó.

"Hay espacio para que la oscuridad se convierta en luz, y los villanos pueden ser redimidos", concluyó, y añadió que Gideon, "al final, quiere ver nuestro universo sobrevivir".