Esta producción británica ambientada en 1950 fue premiada con un Emmy.

“The hour” es el drama de periodismo y espionaje que este viernes a las 10:30 de la noche estrena TNT Series.

La historia comienza en 1956, en plena Guerra Fría. En el Palacio Alexandra, sede de la BBC, los periodistas y mejores amigos Bel Rowley y Freddie Lyon están terminando otro largo día de trabajo en el noticiero cinematográfico de la red. (Le puede interesar: Lady Di protagoniza el tráiler de la cuarta temporada de “The Crown”).

Cansados de ser constantemente subestimados y destinados cada día a la cobertura de compromisos con la realeza y eventos deportivos, ambos anhelan reportear historias más importantes y audaces, y tener libertad para manejar su propia agenda. Pero todo está por cambiar.

Clarence Fendley, un viejo amigo de Freddie, está armando un nuevo programa de actualidad llamado The Hour, un show de noticias semanal que no sólo será la oportunidad que ellos estaban buscando, si no que los llevará a una historia de profundas y peligrosas maquinaciones.

No pasará mucho tiempo hasta que este equipo de noticias, en medio de la crisis del Canal de Suez, descubra una conspiración del MI6 para encubrir mentiras, asesinatos y delitos del gobierno, lo que llevará, además, a una feroz lucha política entre el poder y la BBC. Pero no serán los únicos conflictos. El presentador Hector Madden entrará en escena para formar un triángulo amoroso con los protagonistas.

La miniserie es protagonizada por Romola Garai (Bel Rowley), Ben Whishaw (Freddie Lyon), Dominic West (Héctor Madden), Anna Chancellor (Lix Storm), Joshua McGuire (Isaac Wengrow), Lisa Greenwood (Sissy Cooper), Oona Chaplin (Marnie Madden) y Julian Rhind-Tutt (Angus McCain).

“The hour” ganó un premio Emmy en 2013 al mejor guion de miniseries y logró una nominación a la misma categoría un año antes.

En 2011 fue nominada a tres Globos de Oro para mejor miniserie, mejor actriz y mejor actor y un año después repitió para la mejor en su categoría. Además, obtuvo ocho postulaciones a los premios Bafta entre 20011 y 2012.