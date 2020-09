“Verano” e “Invierno” son los dos capítulos que conforman este thriller psicológico de HBO.

Un nuevo thriller psicológico llega a la pantalla de televisión. HBO estrena este lunes “The third day”, una serie que se divide en dos capítulos “Verano” e “Invierno”, y cada una de ellas costa de tres episodios. (Le recomendamos: “We are who we are”: primer amor e identidad en esta serie de Luca Guadagnino que también se lanza este lunes).

Creada por Felix Barrett y Dennis Kelly, la historia de desarrolla en una misteriosa isla donde nada es lo que parece.

“Verano”, el primer capítulo -escrito por Dennis Kelly y dirigido por Marc Munden, está protagonizado por Jude Law, quien interpreta a Sam, un hombre que es atraído a una misteriosa isla en la costa británica habitada por un grupo de isleños dispuestos a preservar sus tradiciones a cualquier costo.

Aislado del continente, Sam no puede dejar el mundo idílico y peligrosamente encantador que ha descubierto donde secretos de sus habitantes lo llevan a lidiar con experiencias de pérdida y trauma escondidas en su pasado; todo esto a través del distorsionado lente del presente.

Mientras los límites entre la fantasía y la realidad se fragmentan, su búsqueda por destrabar la verdad lleva a un sorprendente secreto.

La segunda parte de la miniserie protagonizada por Naomie Harris se titula “Invierno” y sigue a Helen, una madre de dos niñas pequeñas que va a la isla en busca de respuestas, pero termina provocando una batalla interminable que decidirá su destino

Este capítulo está escrito por Kit De Waal, Dean O’Loughlin y Dennis Kelly y dirigido por Philippa Lowthorpe.

Junto con Jude Law y Naomie Harris, el elenco de “The third day” está integrado por Katherine Waterston, Emily Watson y Paddy Considine.