“The Undoing”, la compleja historia de un crimen

El Espectador habló con Lily Rabe, Édgar Ramírez y Noma Dumezweni sobre el intrigante guion de esta nueva apuesta de HBO, dirigida por Susanne Bier, cuya trama se desarrolla en seis episodios.

Nicole Kidman y Hugh Grant volvieron a la pantalla chica, esta vez como protagonistas de una historia dirigida por la productora y guionista danesa Susanne Bier titulada The Undoing, un drama que está basado en la novela You Should Have Known, escrita por Jean Hanff Korelitz.

Después del gran éxito que tuvo la serie Big Little Lies, HBO quiso convocar nuevamente al escritor David E. Kelley para darle vida a esta historia, en la que Kidman interpreta a Grace Fraser, una psicóloga exitosa que como mujer ha logrado conseguir todo lo que ha querido y está en su punto más pleno, pero todo cambia el día en que su esposo, Jonathan Fraser, interpretado por Grant, desaparece misteriosamente, dejando miles de incógnitas y secretos sin resolver.

La trama de esta historia se desarrolla en Nueva York, donde el enigma de un asesinato hostil y una desaparición inesperada empieza a apoderarse del morbo de la alta sociedad de la capital del mundo… y los rumores se empiezan a extender, como un cáncer que hace metástasis, y el sistema policial de la ciudad empieza a verse presionado, tanto por la élite como por la prensa y los medios de comunicación, que buscan desesperadamente las respuestas que, por ahora, nadie tiene. (Le recomendamos: Nicole Kidman: “Abro la ventana a realidades diferentes”).

El detective Joe Mendoza, interpretado por el actor venezolano Édgar Ramírez, entra en el juego siendo uno de los personajes más importantes en la trama, pues él, junto a todo su equipo, trata de encontrar el culpable de los hechos a toda costa. Para Ramírez, interpretar el papel de detective fue una experiencia grata, aunque en este momento la policía no cuente con la mejor de las reputaciones. Aun así, el actor le contó a El Espectador que tuvo la oportunidad de convivir con policías en la vida real y aprender de su labor.

“Ser policía es un trabajo como cualquier otro, y no debemos olvidar que son seres humanos… es muy peligroso generalizar y tildarlos a todos de malas personas por las equivocaciones de unos cuantos, pero también considero que la institución necesita una reforma interna enorme”, comentó el actor.

The Undoing muestra al famoso barrio de Manhattan, The Upper East Side, como el epicentro de la historia, teniendo en cuenta que la mayoría de los personajes son adinerados y tienen influencias tanto políticas como económicas dentro de la trama; pero, aun así, Susanne Bier no quería mostrar este icónico lugar, que además ha tenido protagonismo en series famosas como Gossip Girl, Seinfeld y You, como un cliché, sino que quiso darle su toque original, tanto visualmente como en el guion.

La actriz estadounidense Lily Rabe, quien interpreta a Sylvia Steinitz en la serie, comenta que creció en Nueva York, no precisamente en The Upper East Side, pero aun así habló del mito que existe alrededor de esta zona tan exclusiva de Manhattan y cómo fue para ella sentirse familiarizada con este lugar. “Creo que estar allí es como pararse detrás de una cortina gigante, donde al otro lado está la realidad, cuando era pequeña no iba seguido, pero ahora grabando The Undoing pienso que es bastante agradable”, opina.

A diferencia de Grace, interpretada por Kidman, su mejor amiga, Sylvia es una mujer independiente, madre soltera y trabajadora, que lo único que quiere es darle todo lo mejor a su hijo, aunque también se ve afectada por la desaparición de Jonathan, ella será uno de los apoyos más grandes de Grace para sobrellevar todo el proceso, aunque también tiene secretos que saldrán a la luz, y no de la mejor manera. “Mi personaje siempre está ahí para Grace, es su mejor amiga, pero no sabe cómo abordarla y decirle algunas cosas que sabe y que pueden ser cruciales para resolver el caso de la desaparición de su marido, tiene un conflicto constante con ella misma, porque teme a la reacción de su amiga”, cuenta.

En esta serie, HBO quiso apostar a mujeres con papeles que tienen mucho carácter dentro de la historia, son fuertes, inteligentes y estratégicas. Es el caso de Haley Fitzgerald, la abogada encargada del caso de la desaparición de Jonathan Fraser, interpretada por Noma Dumezweni, es una mujer astuta y directa, que no duda en hacer lo que esté en sus manos para ayudar a Grace a encontrar al culpable de la desaparición de su esposo.

“Haley es una mujer fuerte, tiene mucho carácter y deja claro que no es graciosa. Aprendí mucho de mí misma interpretándola, sobre todo por cómo va evolucionando a medida que la historia avanza. Me siento muy orgullosa de lo que logré con mi personaje, y estoy segura de que todos se van a sorprender”, añade Noma Dumezweni.

Lo que más atrapó a los personajes de The Undoing fue, sin duda, lo sombría e intrigante que es la historia. Este fue el caso de Édgar Ramírez, quien además confiesa que es un gran admirador del trabajo de Susanne Bier como directora. “Amé la complejidad de la historia y el guion, y la forma en la que me atrapó. El escritor de la serie es muy sensible y acertado. Me encantó cómo los personajes se desarrollan y estoy muy contento con el resultado”, dijo Ramírez a El Espectador.

“El hecho de que Susanne Bier fuera la directora fue una de mis cosas favoritas; la he admirado por muchísimos años y, por supuesto, Nicole Kidman; siempre quise trabajar con ella”, agregó. (Le puede interesar: “The Mandalorian”: revelaciones de la segunda temporada).

La complicidad de los actores en el set fue esencial para el resultado final, pues entre todos formaron un gran equipo durante los meses de rodaje y aprendieron uno del otro en esta producción, que ya está disponible en HBO y HBO Go. También hacen parte del reparto Ismael Cruz Córdova, interpretando a Fernando Alves; Matilda de Angelis, como Elena Alves; Noah Jupe, como Henry Fraser, el inteligente y artístico hijo de doce años de Jonathan y Grace; Sofie Gråbøl como Catherine Stamper, y Donald Sutherland como Franklin Reinhardt.