En un salto al pasado, la joven Rebecca Malone (Mandy Moore) invita a su novio Jack Pearson (Milo Ventimiglia) a cenar con sus padres en el club de campo. Durante la comida, los padres de Rebecca abordan a Jack con temas de conversación incómodos, como su participación en la guerra de Vietnam. Al final de la reunión, el Señor Malone (Tim Matheson) le dice a Jack que no es lo suficientemente bueno para su hija y que haría lo imposible para que no estuvieran juntos. Aunque se sabe que Jack y Rebecca finalmente se casan y tienen tres hijos, este momento explica por qué en su vida adulta, Rebecca no tiene una relación cercana a sus padres.