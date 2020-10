La producción estará al aire el 27 de noviembre de 2020.

“30 monedas”, la serie de Álex de la Iglesia para HBO ya tiene tráiler.

La ficción, que se presentó en una Proyección Especial Fuera de Competición en el 77º Festival Internacional de Cine de Venecia y que se estrenará en España en el Festival de Cine de Sitges el próximo 11 de octubre, estará disponible en televisión a partir del 27 de noviembre. (Le recomendamos: Luca Guadagnino y su monólogo sobre “We are who we are”).

Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo o Carmen Machi son algunos de los nombres que encabezan el reparto y que se dejan ver, fugazmente, un tráiler que hace referencia a la búsqueda por parte de las fuerzas del mal de los objetos que dañaron a Cristo como los clavos de la cruz, las espinas de la corona y, por supuesto, las 30 monedas por las que Judas vendió a su maestro.

“Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios, la más poderosa de las energías”, advierte el personaje de Eduard Fernández en el tráiler.

“30 monedas” contará con ocho capítulos de una hora de duración y su trama sigue al padre Vergara, un exorcista, boxeador y exconvicto exiliado por el Vaticano en una parroquia de un pueblo remoto de España. (Le puede interesar: “Patria”, sin buscar cambiar opiniones sobre ETA, llega a la TV).

Cuando Vergara es relacionado con una serie de fenómenos paranormales ocurridos en el pueblo, Paco, el ingenuo alcalde y Elena, una inquieta veterinaria, tratarán de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta.

Poco a poco, este insólito trío de héroes se encontrará inmerso en una conspiración global: la batalla por el control de las treinta monedas por las que el apóstol Judas Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret.