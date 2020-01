¿Tráiler de "WandaVision" en el Super Bowl?

CulturaOcio - EuropaPress

Según las últimas informaciones, "The Falcon y The Winter Soldier" llegará a Disney + en agosto y se espera que "WandaVision" se estrene después.

"WandaVision" y "The Falcon and The Winter Soldier" llegarán este año a Disney +, aunque la compañía no ha anunciado todavía su fecha definitiva de estreno. A la espera de más información, parece que los seguidores pronto tendrán noticias de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, tal y como ha revelado recientemente el actor.

En una entrevista con Collider, Bettany describió la serie como "loca" y "realmente arriesgada". Además, el actor añadió que "los fans no tendrán que esperar mucho para tener una visión mucho más amplia de cómo se verá y se sentirá la serie". (Lea: La serie "Wandavision", de Disney +, se estrenará en 2020)

Los comentarios han llegado en la misma semana en la que se celebra el Super Bowl, el evento más importante para la publicidad en la televisión por cable. Es por eso que muchos se preguntan si el esperado partido será la excusa perfecta para un primer tráiler.

Según las últimas informaciones, "The Falcon y The Winter Soldier" llegará a Disney + en agosto y se espera que "WandaVision" se estrene después. Como ejemplo, el primer avance de "The Mandalorian" se lanzó en agosto de 2019, antes de su estreno el 12 de noviembre de 2019. En caso de que "The Falcon y The Winter Soldier" sea una serie de seis episodios, eso colocaría el lanzamiento de "WandaVision" en octubre como pronto, lo que significa que si, sigue los pasos de "The Mandalorian" en cuanto a promoción, el primer tráiler debería estar disponible en julio.

Por otra parte, se espera que Marvel Studios tenga algún tipo de presencia durante la Super Bowl, aunque todo apunta a que será nuevo material de Viuda Negra, que se estrenará el próximo mes de mayo.