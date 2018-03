Tras criticar plataformas de streaming, Steven Spielberg firma contrato con Amazon

AFP

El director estadounidense Steven Spielberg producirá para la plataforma de video del gigante Amazon una mini serie sobre el conquistador español Hernán Cortés, que será interpretado por el actor español Javier Bardem. (Leer Spielberg: Las películas de Netflix o Amazon pueden merecer un Emmy, pero no un Oscar).

El guion del seriado de cuatro horas, titulado "Cortes", fue escrito en los años sesenta, por el guionista hollywoodense Dalton Trumbo ("Espartaco", "Éxodo", "La princesa que quería vivir").

La colaboración entre Spielberg y Amazon se da a conocer luego de que el director comentó a ITV News, que el hecho de que una película de Netflix se estrene en cines durante una semana no significa que deba entrar en la carrera por las nominaciones al Óscar. "No creo que las cintas que solo llegan a un par de salas durante una semana deban optar a las nominaciones a los Premios de la Academia".

Concebido inicialmente como un largometraje, fue adaptado por Steve Zaillian, quien ya había realizado la adaptación del libro "La Lista de Schindler" para el filme Steven Spielberg de 1993.

Además de Spielberg, "Cortes" será coproducida por Bardem, así como por Darryl Frank y Justin Falvey, que colaboraron en la serie "The Americans".

La trama estará centrada especialmente en el encuentro entre Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma, último soberano de esa civilización, a inicios del siglo XVI.

Javier Bardem, que a sus 49 años guarda un Óscar al mejor actor secundario y un galardón en Cannes, se pondrá en el papel del conquistador español.

"Es un privilegio contar esta historia épica, una llena de drama y conflicto en el marco de este gran espectáculo histórico en el que dos civilizaciones distantes chocan en el cenit de su poder", dijo Bardem.

"Cómo actor no hay mejor desafío que participar en un proyecto por el que he sido un apasionado por años", añadió.

A la cabeza de miles de hombres, Cortes logró, con un agudo sentido político y estratégico, conquistar el territorio del actual México, derrotando a los todopoderosos aztecas, para el imperio español.

El proyecto es llevado a cabo por Amblin Television, casa productora creada por Spielberg y que cuenta entre sus inversionistas a Universal Pictures.

Al igual que Netflix, Amazon invierte cada año varios millones de dólares en la producción de contenidos, películas o series.

La plataforma se convirtió en un actor legítimo de la producción televisiva con la serie "Transparent", lanzada en 2014. Después ganó más de diez premios Emmy y seis Globos de Oro, encadenando los éxitos de "Mozart in the Jungle" y "The Marvelous Mrs. Maisel".