Se estrenó este miércoles

“This Is Us”: el drama que recupera la confianza en la familia

Con información de Fox

This Is Us es un drama familiar que se estrenó en 2016 sin muchos bombos y platillos, pero que con el paso de los capítulos se fue volviendo importante para la audiencia. Algo así como sucedió con Big Little Lies o The Handmaid’s Tale, que sólo fueron renovadas por sus productoras cuando arrasaron en los premios Emmy, y no por los buenos comentarios de los espectadores.

This Is Us narra la historia de una familia formada por los padres Rebecca y Jack Pearson (Mandy Moore y Milo Ventimiglia), quienes pierden a uno de sus trillizos durante el parto. El médico le da un consejo a Jack que es la pieza clave de la primera temporada: poder hacer lo más parecido a una limonada con el limón más agrio que la vida le ofreció. Es así como la familia se lleva a casa a tres bebés Kevin, Kate y Randall (quien es adoptado), interpretados en la edad adulta por Justin Hartley, Chizzy Metz y Sterling K. Brown.

La primera entrega se desarrolla en varios tiempos, con el fin de presentar la evolución familiar y cómo Jack hizo todo lo posible para que sus hijos fueran “los tres grandes”. Un momento muestra a los hijos cuando son bebés y otros lo hacen cuando tienen 10, 15 y 36 años, pues la premisa del programa, según su creador, es “ver cómo el pasado influye en el presente”.

La segunda temporada, que en Latinoamérica se estrenó el 16 de mayo por Fox Premium y en la app del canal, continúa la historia con el cumpleaños número 37 de los trillizos y gira en torno al amor: “Es mejor haber amado y haber perdido que no haber amado nunca”.

Los tres hermanos siguen cambiando aspectos de sus vidas: Randall discute con su esposa Beth (Susan Kelechi Watson) un cambio que promete impactar a toda la familia, mientras Kate vuelve a seguir una nueva vieja pasión. Por otro lado, Kevin intenta equilibrar las demandas de Hollywood con su vida amorosa.

Dan Fogelman, el escritor y productor de This Is Us, recordado por la película Loco y estúpido amor, explica que fue emocionante ver el éxito de la serie porque sólo se propuso exhibir “la humanidad de la gente normal” con un tinte de comedia y mucho sentimiento.

“Estos no son los espectáculos que gustan a los críticos”, dice. Sin embargo, el año pasado Sterling K. Brown ganó el Emmy a mejor actor dramático, un galardón que no obtenía un artista afroamericano desde que Andre Braugher lo ganó en 1998.

El primer capítulo de la nueva entrega comienza básicamente a la mañana siguiente de la gran pelea entre Jack y Rebecca. Sin duda, la mayor respuesta que ofrece a la audiencia tiene que ver con la muerte del padre.

“La muerte de Jack siembre está presente en la familia y en la serie. La forma en que muere Jack se desarrolla como se planeó desde el primer episodio. Ante la conversación generada en internet, lo único que puedes hacer es confiar en tu instinto inicial, debes ser consciente de que esto no es una telenovela, aunque también hemos tratado de darle emoción a la audiencia, y es divertido tener un poco de intriga y misterio”.

Para Fogelman, la muerte de Jack es un elemento vital para el antes y el después de “los tres grandes”, pero en esta segunda temporada es la conexión. “No puedes apreciar a la familia a menos que entiendas lo que le sucedió. Serían una familia muy diferente con Jack. En cada capítulo hay muchos sentimientos por explorar, y hay muchas cosas que vamos a hacer con Jack, porque ya pintamos la imagen del padre, hombre y esposo más perfecto del mundo, y ahora vamos a mostrar, no su lado oscuro, sino su lucha”.

Sobre la paternidad positiva y realista que presenta This Is Us, el actor Milo Ventimiglia (Jack) comenta que es “agradable interpretar a un buen hombre que ama a su familia y a su esposa. Es bueno ser un padre ejemplar, aunque también tiene defectos que ahora se verá obligado a admitir y reconocer”.

Por su parte, Sterling K. Brown dice que interpretar a un padre afrodescendiente amoroso es extraordinario porque “siento que en el país (EE. UU.) hay una percepción de que los padres afroamericanos están ausentes, y por lo tanto estar en un programa de televisión e interpretar a un personaje cuya esposa e hijas son su núcleo es maravilloso. Randall es un hombre con el que muchos se pueden identificar, independientemente de su raza, credo o nacionalidad”.

Otro tema central en la segunda temporada de This Is Us es Miguel, el mejor amigo de Jack, que tras su muerte se casa con Rebecca. “No sólo en esta temporada, sino en las futuras, la audiencia entenderá mejor a Miguel. Creo que podemos convertirlo en un personaje amado, pero tardará como cualquier padrastro en ganarse el amor, no sólo de ‘los tres grandes’, sino de los fanáticos del espectáculo”, concluye el guionista Dan Fogelman.