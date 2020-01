Vesemir protagonizará "Nightmare of the Wolf", precuela de "The Witcher"

CulturaOcio - Europa Press

La descripción de Netflix adelanta no sólo que el protagonista será el maestro de Geralt, sino también su posible situación temporal y que la historia será original y no dependerá de la saga literaria de Andrej Sapkowski.

Tras el anuncio de "Nightmare of the Wolf", la primera de las producciones del universo de "The Witcher" tras la serie de Netflix, había pocos detalles de cómo sería la película de animación más allá de que se situaría en el Continente. Sin embargo, se ha revelado que el protagonista de la cinta será, ni más ni menos, que Vesemir, el tutor y maestro de Geralt.

Así lo indica la ficha del filme en el sitio oficial de Netflix, con una sinopsis que reza lo siguiente: "Mucho antes de tutorizar a Geralt, Vesemir comienza su propio viaje como brujo después de que el misterioso Deglan reclame su presencia mediante la Ley de la Sorpresa". (Lea también: "The Witcher" lanza un mapa interactivo que explica la línea temporal de Geralt de Rivia)

La escueta descripción adelanta no sólo que el protagonista será el maestro de Geralt, sino también su posible situación temporal y que la historia será original y no dependerá de la saga literaria de Andrej Sapkowski. Y es que el Vesemir que protagonizará la serie será un joven brujo y no el veterano tutor que entrenó al Carnicero de Blaviken.

De esta manera, "Nightmare of the Wolf" podría presentar y dar un contexto previo a Vesemir, un personaje que podría ser clave en el futuro de "The Witcher" y que, hasta la fecha, sólo ha sido nombrado en la serie, si bien no hay ninguna confirmación de que el veterano maestro de Geralt hará acto de presencia en la segunda temporada.

Los nuevos capítulos de la serie que ya prepara Netflix no llegarán al servicio de streaming hasta 2021, por lo que habrá que esperar a más detalles para conocer la fecha de estreno de la nueva entrega de "The Witcher". ¿Llegará antes la película de animación "Nightmare of the Wolf"?