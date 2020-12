La serie que se estrenó en 2013 llega a su temporada final en Netflix. Los actores aprovecharon el momento para despedirse, a través de redes sociales, del elenco y de los fans de la propuesta audiovisual.

La temporada final de “Vikingos” llegó a Netflix desde este 30 de diciembre. La serie que logró crear grupos de seguidores en todo el mundo, tras su debut en 2013, estrenó la segunda parte de la sexta temporada. Con 10 episodios, la ficción cierra los nudos que quedaron pendientes, sobre todo entre los hijos de Ragnar Lothbrok, el líder vikingo.

“Vikingos” fue creada y producida por Michael Hirst, una historia que marcó tanto a los actores como a los seguidores de la misma. Así lo aseguraron miembros del elenco a través de redes sociales, canal por donde expresaron sus agradecimientos y se despidieron del público que siguió cada temporadas.

Katheryn Winnick, quien interpretó a “Lagertha”, una de las esposas que tuvo Ragnar, aseguró estar orgullosa de sus colegas y de la serie. La actriz publicó una fotografía en la que aparecen los hijos que ha tenido el líder vikingo.

“La última temporada de Vikingos finalmente está aquí. ¡No podría estar más orgullosa de mi familia vikinga y de esta serie épica!”, escribió en Instagram.

Alex Høgh Andersen, quien interpretó a “Ivar el Deshuesado”, expresó unas palabras para sus seguidores y sus colegas del elenco. (Le recomendamos: ¿A qué hora se estrena la temporada final de “Sabrina” en Netflix?).

“La temporada final de Vikingos ya salió. Qué viaje. Gracias a mi familia trabajadora irlandesa/canadiense. Sin duda, el mejor reparto y equipo con el que he trabajado. No podría haber logrado lo que hice si no fuera por su incansable profesionalidad... A todos los increíbles fans: Gracias por su continuo y abrumador apoyo a través de los años. Espero que disfruten de la temporada final. Esta es para ustedes. SKÅL (¡Salud!)”, escribió.

Alexander Ludwig, quien interpretó el papel de “Bjön Ironside”, el primer hijo de Ragnar Lothbrok, agradeció a todos aquellos que los han acompañado a lo largo de estos años, y también, a todo el equipo.

“Esto es todo. La temporada final está ahora transmitiéndose en Prime Video (en EEUU). Estamos muy orgullosos de nuestro increíble reparto y equipo. Gracias a todos los que nos han apoyado en este increíble viaje. Ha sido el mayor honor de mi vida trabajar en este programa. Nos vemos en el Valhalla”, dijo.

Por su parte, Gustaf Skarsgård, conocido por desempeñar a “Floki”, el fiel amigo de Ragnar y carpintero de grandes flotas vikingas, dedicó un mensaje de agradecimiento en Instagram. (Le puede interesar: Las 20 mejores series de ‘streaming’ en 2020).

“¡El fin de una era!... Qué viaje. Gratitud masiva y amor para todos los involucrados. Y un agradecimiento especial a Floki, quien siempre vivirá en mi corazón”, posteó.