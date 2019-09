¿Volverá Robert Downey Jr. a Marvel para la serie de "Ironheart" de Disney+?

-Agencia Europa Press

Tras los eventos de Vengadores: Endgame, todo parecía indicar que Robert Downey Jr. no volvería a aparecer en el Universo Marvel. Sin embargo, Disney está preparando una expansión masiva del UCM gracias a las series de Disney+. Y esto podría significar que aún queda esperanza para el regreso de Tony Stark, y por lo tanto del actor. (Le puede interesar: Levantan una estatua en honor a Iron Man en Italia)

Una de las teorías más extendidas entre el fandom asegura que Iron Man podría volver de alguna forma en el futuro convertido en una inteligencia artificial estilo JARVIS. De hecho, muchos pensaron que esto ocurriría en Spider-Man: Lejos de Casa, con las tecnogafas llamadas EDITH, pero éste no fue el caso.

Sin embargo, los responsables de We Got This Covered, que anunciaron con extremada antelación y fiabilidad que Ewan McGregor regresaría como Obi-Wan y Robert Pattinson sería el nuevo Batman, aseguran que Downey Jr. regresará a Marvel para la serie de Riri Williams, la joven genio que fue el relevo de Iron Man en los cómics y que es más conocida como Ironheart.

La publicación señala que el actor podría volver para poner voz a la inteligencia artificial de su traje, del mismo modo que en su momento hizo Paul Bettany con JARVIS antes de convertirse en Vision. Por el momento, Marvel no ha confirmado nada de esto, pero sí se ha hablado mucho del futuro ingreso de Ironheart en el Universo Marvel, y la opción más lógica sería que lo hiciese en formato televisivo.

De hecho, la idea de que Tony sea la voz del traje de Ironheart proviene directamente de los cómics. La primera aparición del personaje se remonta a un momento en el que Iron man estaba en coma, y el mundo necesitaba un nuevo Iron protector, algo muy similar a lo que ocurre ahora en el UCM, y más desde que Disney y Sony no han llegado a un acuerdo con Spider-Man, quien en Lejos de Casa parecía destinado a recoger el férreo manto de su mentor. (Le puede interesar: Marvel Studios ganó la demanda por supuesto plagio en un póster de "Iron Man 3")

Contar con la voz de Downey Jr. sería una manera genial de traer de vuelta a su personaje, a la vez que se acorta el tiempo de grabación ahora que el actor tiene un montón de proyectos en el horizonte. A priori, una serie de Ironheart parece una apuesta segura, pero con tantos proyectos como tiene Marvel para Disney+, quizás tarde bastante tiempo en ser confirmada.

